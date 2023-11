Sabon Labari: Tasirin Masu Tattaunawar Zamani Akan Zamani Masu Gaba

By

Wata takarda ta ilimin halayyar dan adam ta kwanan nan mai taken "Masu sasantawa na zamani sun gane bukatunsu a kan tsadar al'ummomin da za su zo nan gaba" ta yi karin haske kan sarkakiya na tattaunawar tsakanin tsararraki da kuma gagarumin sakamakon da suke da shi ga al'ummomi masu zuwa. An buga shi a cikin Journal of Environmental Psychology, binciken da masu bincike daga Jami'ar Leuphana Lüneburg da Jami'ar Hildesheim suka gudanar ya nuna gaskiya mai tada hankali: masu sasantawa na yanzu suna ba da fifikon bukatunsu na kai tsaye fiye da na al'ummomi masu zuwa.

Ta hanyar jerin gwaje-gwajen hulɗar zamantakewa guda biyar da suka haɗa da mahalarta 524, masu binciken sun gano cewa masu sasantawa na yanzu suna sanya nasu ribar ɗan gajeren lokaci sama da bukatun dogon lokaci na al'ummomi masu zuwa. Ko da a lokacin da kawai ake buƙatar masu sasantawa su yi la'akari da yarda da abubuwan da za a zaɓa na al'ummomi masu zuwa ba tare da biyan kowane farashi na sirri ba, son kai ga fa'idodin nan take ya ci gaba. Bugu da ƙari, binciken ya gano cewa wannan fifikon abubuwan da ake amfani da su a yanzu a kan muradun tsararraki masu zuwa ya ci gaba ko da a lokacin da sakamakon al'ummomi masu zuwa ke ƙara tsananta.

Wadannan binciken sun nuna bukatar gaggawa na shiga tsakani da nufin cimma daidaiton daidaito tsakanin bukatun yanzu da na gaba a cikin shawarwari. Dole ne masu yanke shawara su gane sakamakon dogon lokaci na ayyukansu kuma su ɗauki alhakin tabbatar da kyakkyawan sakamako ga al'ummomi masu zuwa. Maimakon mayar da hankali kawai kan riba na ɗan gajeren lokaci, masu sasantawa su yi la'akari da tasirin da za su iya haifar da jin dadi da dorewar al'ummomin gaba.

Binciken ya zama kira ga masu yanke shawara da masu tsara manufofi, yana mai da hankali kan mahimmancin yarda da magance abubuwan da ke tattare da tattaunawar tsakanin tsararraki. Yana buƙatar canja tunani daga gamsuwa da sauri zuwa dorewa na dogon lokaci. Ta hanyar yin la'akari da bukatu da jin dadin al'ummomi masu zuwa, masu sasantawa za su iya taimakawa wajen samar da ingantacciyar duniya mai daidaito da dorewa.

FAQ:

Tambaya: Menene babban binciken binciken?

A: Babban abin da binciken ya gano shi ne cewa masu sasantawa na yanzu suna fifita bukatunsu na kai tsaye fiye da na al'ummomi masu zuwa.

Tambaya: Wane tasiri waɗannan binciken ke da shi?

A: Wadannan binciken sun nuna bukatar shiga tsakani don samun daidaiton daidaito tsakanin bukatun yanzu da na gaba a cikin shawarwari.

Tambaya: Mahalarta nawa ne suka shiga cikin binciken?

A: Binciken ya ƙunshi mahalarta 524 a cikin gwaje-gwajen hulɗar zamantakewa guda biyar.

Tambaya: Menene masu yanke shawara za su iya yi don magance wannan batu?

A: Ya kamata masu yanke shawara su gane sakamakon dogon lokaci na ayyukansu kuma su ba da fifikon bukatun al'ummomi masu zuwa a cikin shawarwari.