Hasken Tauraron Dan Adam na Tauraron Tauraron Dan Adam yana haifar da ƙalubale ga Tauraron Tauraron Dan Adam

By

Wani bincike na kasa da kasa kwanan nan wanda injiniyan sararin samaniya Siegfried Eggl daga Jami'ar Illinois Urbana-Champaign ya daidaita ya tabbatar da cewa sabbin tauraron dan adam da aka tura suna da haske kamar taurarin da ake iya gani a ido tsirara. Wannan haske yana da damuwa ga ilimin taurari na tushen ƙasa, saboda yana iya tsoma baki tare da lura.

Binciken ya gano cewa tauraron dan adam na AST Space Mobile na BlueWalker 3, mai dauke da babbar eriya mai tsari, ya kai kololuwar haske mai girman 0.4, wanda hakan ya sa ya zama daya daga cikin abubuwan da ke haskaka sararin samaniyar dare. Bugu da ƙari, Adaftar Motar Ƙaddamar da abin hawa da ba a bin diddigin yana da girman girman gani na 5.5, wanda ya fi haske da shawarar girman 7 ta Ƙungiyar Taurari ta Duniya.

Girman adadin taurarin tauraron dan adam, kamar Starlink, yana haifar da damuwa mafi girma. Tare da kamfanoni suna shirin harba dubunnan zuwa dubban ɗaruruwan tauraron dan adam, sararin samaniya na iya canzawa sosai. Eggl ya jaddada cewa wadannan taurarin dan adam masu haske, tare da motsin su, na iya kawo cikas ga abubuwan lura da kuma haifar da asarar bayanai ga na'urorin hangen nesa.

Ana kokarin shawo kan wannan matsala. Misali, Starlink yana binciken zaɓuka don sanya saman tauraronsu ya yi duhu don ɗaukar ƙarin hasken rana da rage tunani. Koyaya, wannan hanyar tana haifar da zafi, wanda ke haifar da ƙarin ƙalubalen injiniya. SpaceX kuma tana tunanin yin amfani da fale-falen hasken rana tare da madubin dielectric don karkatar da tunani daga duniya.

Haɗin kai tsakanin masana'antar sararin samaniya da masanan sararin samaniya yana da mahimmanci don nemo mafita mai inganci. Manufar ita ce a rage tasirin taurarin tauraron dan adam a kan ilimin taurari da ke da tushe da kuma kiyaye mutuncin masu sa ido. Binciken yana wayar da kan jama'a game da batun kuma ya nuna bukatar ci gaba da bincike da hadin gwiwa.

Binciken, "Optical observations of an ultrabright constellation tauraron dan adam," an buga shi a cikin mujallar Nature.

Sources:

- Nandakumar, S., Eggl, S., Tregloan-Reed, J., et al. (2023). "Ayyukan gani na tauraron dan adam taurarin taurari." Yanayi, DOI: 10.1038/s41586-023-06672-7.