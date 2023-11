Tasirin da ba a taɓa ganin irinsa ba na fashewar dutsen Hunga Tonga-Hunga Ha'apai a kan Stratosphere

By

Fashewar dutsen mai aman wuta na Hunga Tonga-Hunga Ha'apai a ranar 15 ga Janairu, 2022, ya haifar da sakamako mai nisa fiye da halaka nan take da tsunami ya haifar a kasashe da dama. Wani bincike na baya-bayan nan da Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) da Jami'ar Maryland suka gudanar ya nuna cewa fashewar ta yi matukar canza sinadarai da kuzarin da ke cikin stratosphere, wanda ya haifar da asarar rikodi a cikin layin ozone. Kudancin Duniya.

Fashewar ta yi allurar da wani tururin ruwa na ban mamaki-kimanin fam biliyan 300-a cikin busasshiyar ma'auni. Wannan shigar kwatsam na tururin ruwa ya sanya mashigar ruwa zuwa wani yanki da ba a iya gano shi ba, domin babu wani fashewa da aka yi a baya a tarihin tauraron dan adam da ya saki irin wannan tururin ruwa mai yawa a cikin sararin samaniya.

Allurar tururin ruwa, tare da sulfur dioxide da dutsen mai aman wuta ke fitarwa, ya haifar da jerin abubuwan da ke faruwa a cikin sinadarai na yanayi. Sulfur dioxide ya samar da sulfate aerosols, wanda ya sauƙaƙa sabbin halayen sinadarai don faruwa. Waɗannan halayen sinadarai, tare da kasancewar tururin ruwa, sun haifar da sauye-sauye masu yawa a yawan iskar gas da mahadi, gami da ozone.

An fi bayyana tasirin ruwan ozone watanni tara bayan fashewar, tare da raguwar ozone ya kai matakin da ba a taba gani ba a watan Oktoba. Canje-canjen yanayin zafi, wurare dabam dabam, da yawan mahalli daban-daban suna da tasiri mai nisa a kan stratosphere, wanda ya sa wannan fashewar fashewar fashewar ta zama mafi girma da aka taɓa samu a sararin samaniya.

Ci gaba, masu bincike suna shirin ci gaba da sa ido kan tasirin wutar lantarki a cikin 2023 da bayan haka. Ana sa ran haɓakar matakan tururin ruwa zai ci gaba da dawwama a cikin magudanar ruwa na tsawon shekaru da yawa, wanda zai iya haɓaka asarar ozone a cikin Antarctic yayin da tururin ke motsawa daga wurare masu zafi zuwa sandar Kudancin Hemisphere.

Wannan bincike mai zurfi ya ba da haske game da babban sakamako na fashewar dutsen mai aman wuta tare da nuna bukatar ci gaba da sa ido da fahimtar tasirin su a cikin yanayi da yanayin mu. Ta hanyar nazarin waɗannan abubuwan da suka faru, masana kimiyya za su iya kyautata tsammani da kuma rage tasirin su, a ƙarshe suna kiyaye ma'auni mai laushi na muhallinmu.

FAQ

Tambaya: Menene stratosphere?

Stratosphere wani yanki ne na yanayin duniya wanda yake da nisan mil 8-30 sama da saman. A nan ne Layer ozone mai kariya ke zaune.

Tambaya: Ta yaya fashewar dutsen na Hunga Tonga-Hunga Ha'apai ya yi tasiri ga stratosphere?

Fashewar ta cusa tururin ruwa mai yawa a cikin stratosphere, wanda ya haifar da canje-canje masu mahimmanci a cikin kuzarinsa da sinadarai. Waɗannan sauye-sauyen sun haifar da asarar da ba a taɓa ganin irinta ba a cikin sararin sararin samaniya a fadin Kudancin Ƙasar.

Tambaya: Menene sulfate aerosols?

Sulfate aerosols ƙananan barbashi ne da suka haɗa da mahadi sulfate. Suna taka muhimmiyar rawa a cikin sinadarai na yanayi kuma suna iya shafar yanayin yanayi da ingancin iska.

Tambaya: Har yaushe matakan tururin ruwa a cikin stratosphere za su ci gaba?

Ana sa ran tururin ruwa zai ci gaba da girma a cikin magudanar ruwa na tsawon shekaru da yawa, wanda zai iya haɓaka asarar ozone a cikin Antarctic yayin da yake motsawa zuwa sandar Kudancin Hemisphere.

Tambaya: Me yasa fahimtar tasirin fashewar dutsen mai aman wuta akan yanayi yake da mahimmanci?

Yin nazarin tasirin fashewar dutsen mai aman wuta a sararin samaniya yana taimaka wa masana kimiyya su yi hasashen da kuma rage tasirin waɗannan abubuwan. Hakanan yana ba da gudummawar fahimtarmu game da canjin yanayi, ingancin iska, da madaidaicin ma'aunin muhallinmu.