Sabbin Shaida na Katuwar Tattalin Arziki a Tsarin Rana Mai Nisa

Tawagar masana kimiyya ta gano wata shaida da ke nuna karon juna tsakanin manyan taurari biyu da ke kewaya wani tauraro mai kama da Rana. Wannan binciken yana ba da fa'idodi masu mahimmanci game da ƙaƙƙarfan tsari na samuwar duniya da ƙaura a cikin tsarin exosolar. Shaidar ta fito ne daga al'amuran da ba a saba gani ba da aka gani a cikin halayen tauraro: kwatsam haskakawa a cikin tsayin raƙuman infrared wanda ya biyo baya a cikin bakan na gani sama da shekaru biyu bayan haka.

Tauraron da ake tambaya, mai suna ASASSN-21qj, an fara ɗaukarsa a matsayin abin ban mamaki har sai da All Sky Automated Survey for Supernovae ya gano kwatsam. An ga irin waɗannan abubuwan da suka faru a cikin wasu taurari kuma galibi ana danganta su da gajimare na kura. Koyaya, ƙungiyar binciken sun yi tuntuɓe akan wani abu mai ban mamaki lokacin da suka gano infrared hotunan ASASSN-21qj da aka ɗauka kafin taron dimming. Waɗannan hotuna sun bayyana wani gagarumin haske wanda ya zo daidai da dimming na gaba.

Bisa ga binciken infrared, masu binciken sun kiyasta cewa abin da ke da alhakin haskakawa yana da zafi fiye da 700 ° C. Jimlar hasken infrared daga tauraro ya karu da kashi 4 cikin dari, yana nuni da kasancewar wani abu mai yawa da aka yada akan wani yanki da ya fi Duniya girma sau 750. Wannan yana kawar da yiwuwar duniyar da ke haifar da haskakawa.

Tawagar ta ba da shawarar cewa abubuwan da aka lura sun biyo bayan wani karo tsakanin manyan duniya biyu ko ƙananan Neptunes, nau'ikan taurari waɗanda ba su wanzu a cikin namu Tsarin Rana. Tilas ne karon ya afku aƙalla raka'o'in falaki biyu nesa da tauraro don yin la'akari da jinkiri tsakanin haskakawar farko da dimming na gaba. Fitar da haske a lokacin dimming yana nuna cewa kayan ba zai iya zama sama da raka'o'in falaki 16 nesa da tauraro ba.

Wannan binciken yana ba da haske game da rikice-rikice da yanayin halittar duniya da ƙaura a cikin sauran tsarin hasken rana. Yayin da lura da waɗannan abubuwan da suka faru kai tsaye ya kasance ƙalubale, haɗe-haɗen shaida daga ASASSN-21qj yana ba da fa'idodi masu mahimmanci game da hanyoyin da ke tsara sararin samaniyarmu.

