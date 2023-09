Tauraron Dan Adam na Starlink Ya Ruguje A Kan Caribbean: Shaida Mai Komawa Na Musamman

Shaidu a Puerto Rico da Jamhuriyar Dominican sun ga wani abin gani na ban mamaki a ranar 6 ga Satumba, 2023. Sun ga yadda tauraron dan adam ya sake yin motsi a sararin sama, daga sararin sama zuwa sararin sama, yana haskaka hanyar daga kudu maso yamma zuwa arewa maso gabas. An gano abin da ke da alhakin wannan nunin a matsayin Starlink-30167, tauraron dan adam daga ƙungiyar taurari ta Starlink ta SpaceX. An ƙaddamar da shi a ranar 28 ga Yuli, 2023, Starlink-30167 wani ɓangare ne na rukunin tauraron dan adam 22 na intanet. Duk da haka, ta kasa kaiwa ga kewayawar da aka yi niyya kuma a hankali ta yi hasarar tsayin daka, daga karshe ta sake shiga sararin duniya.

An dauki tarwatsewar tauraron dan adam na Starlink daga kusurwoyi daban-daban a cikin wani faifan bidiyo, wanda ya ba da kyakyawar gani na taron. Yayin da tauraron dan adam ya tarwatse, wasu kananan tarkace sun rabu da babban abin, inda wasu suka jagoranci taron yayin da wasu suka fado a baya. Wannan rarrabuwa alama ce a sarari cewa abin da aka lura shi ne tarkacen sararin samaniya maimakon meteor na halitta. tarkacen sararin samaniya yakan bayyana azaman “meteor” mai motsi a hankali wanda zai iya wucewa na mintuna ɗaya ko biyu, sabanin ɗan gajeren lokacin meteor na halitta.

Wannan dai ba shi ne karon farko da tauraron dan adam na Starlink ke ganin yana wargajewa a sararin samaniya ba. A wani abin da ya faru a baya a ranar 7 ga Fabrairu, 2022, rukunin sabbin tauraron dan adam da aka harba sun sake shiga cikin sararin samaniya saboda guguwar geomagnetic daga rana. Wadannan guguwa za su iya haifar da yanayi ya yi zafi kuma ya shafi yawan yanayi, wanda zai haifar da karuwar ja da sake dawowar tauraron dan adam masu tsayi.

Yayin da fasaha da binciken sararin samaniya ke ci gaba da ci gaba, yana da muhimmanci a iya bambance tsakanin meteors na halitta da tarkacen sararin samaniya. Halayen tarkacen sararin samaniya, kamar motsinsa a hankali da rarrabuwar kawuna, na iya taimakawa wajen gano shi a matsayin abu na wucin gadi. Lura da abubuwan da suka faru kamar tarwatsewar tauraron dan adam na Starlink ba wai kawai yana ba da kyan gani mai ban sha'awa ba amma yana ba da haske mai mahimmanci game da halayen tarkacen sararin samaniya.

Sources:

– Jirgin sama

- Eddie Irizarry, NASA Tsarin Solar System Ambassador for the Astronomical Society of the Caribbean.