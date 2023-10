SpaceX Yana Gudanar da Gwajin Injin Taurari don Ƙona Deorbit

By

SpaceX na ci gaba da samun ci gaba da kumbon sa na tauraron dan adam yayin da ya harba daya daga cikin injunan Raptor akan samfurin sa na Ship 26 Starship. Gwajin, wanda aka fi sani da gobarar injin guda ɗaya, an gudanar da shi don nuna tashin jirgin sama mai kama da konewar Starship. SpaceX ne ya raba bidiyon konewar akan X (wanda aka fi sani da Twitter).

The Starship shine tsarin sufuri mai zurfi mai zurfi na SpaceX, wanda ya ƙunshi babban ƙarfin matakin farko na Super Heavy da kuma jirgin saman matakin da aka fi sani da Starship. Ingin Raptor na SpaceX yana ƙarfafa shi, tare da injuna 33 don Super Heavy da shida don Starship, duka abubuwan an tsara su don zama cikakke sake amfani da su. Tsarin sake amfani da shi ya haɗa da konewar konewa da sauran harbe-harbe na injuna don dawo da motocin Starship zuwa Duniya lafiya bayan an tashi.

Kodayake har yanzu Starship bai yi wani saukowa mai aminci ba bayan ayyukan sararin samaniya, har yanzu yana kan ci gaba. Motar dai ta samu cikakkar hawa daya ne kawai a karkashin bel din ta, wanda ya kasance gwaji ne a watan Afrilun bana. Wannan jirgi dai ya kare ne da tarwatsewar da aka sarrafa saboda wasu matsaloli da aka fuskanta jim kadan bayan tashinsa.

Yanzu SpaceX na shirin yin gwajin jirgin na Starship karo na biyu, wanda zai kunshi wani jirgin sama mai nauyi mai suna Booster 9 da na Ship 25 na sama. Duk motocin biyu sun yi gwajin gobara a tsaye kuma a shirye suke da fasaha ta tashi. Koyaya, kafin harbawar ta faru, SpaceX dole ne ya sami lasisin harbawa daga Hukumar Kula da Sufurin Jiragen Sama ta Amurka don shawo kan matsalolin tsari.

Gabaɗaya, gwajin injin SpaceX na kwanan nan don samfurin Starship yana nuna gagarumin ci gaba a ci gaban kumbon na gaba. Tare da mayar da hankali kan sake amfani da shi, Starship yana riƙe da babban yuwuwar sauya balaguron sararin samaniya.

Ma'anar:

– Konewar Deorbit: Hanyar da ake amfani da ita don rage gudu da canza yanayin jirgin sama don sake shiga cikin yanayin duniya.

- Injin Raptor: Injin roka mai ruwa wanda SpaceX ya kirkira, wanda aka sani da babban aiki da ikon yin aiki a sararin samaniya da kuma kan sauran sassan sama.

