Zubar da Tauraron Dan Adam: Damuwar Muhalli na Haɓaka a sarari

Tauraron tauraron dan adam da ya kai karshen rayuwarsu ta aiki na kawo matsala ga hukumomin sararin samaniya. Hanyoyin da ake amfani da su na zubar da wadannan kumbon a halin yanzu suna barin su a sararin samaniya, suna kara kaimi zuwa matsugunin makabarta daga tauraron dan adam masu aiki, ko kuma mayar da su zuwa doron kasa don sake dawo da sararin samaniya. Duk da haka, wani binciken da masu bincike daga Jami'ar Purdue da NOAA suka gudanar a baya-bayan nan ya nuna cewa sake dawowar yanayi ba tare da sakamako ba.

A al'adance, ana ɗaukar sake shigar da sararin samaniya a matsayin amintacciyar hanya don zubar da tauraron dan adam a cikin ƙananan kewayar duniya (LEO). Kamar yadda LEO ya ƙara zama maƙil da tauraron dan adam a cikin 'yan shekarun nan, wannan hanyar zubar da ita ta kara shahara. Duk da haka, binciken da aka buga a cikin Proceedings of the National Academy of Sciences ya nuna cewa sake dawowar yanayi na haifar da gurbacewar sararin samaniyar sararin samaniyar sararin samaniyar sararin samaniya.

Ƙungiyar binciken ta lura da wani canji a cikin abun da ke tattare da gizagizai na ion da meteorites suka bari a baya da ke shiga sararin samaniya. Sun gano cewa canjin yatsan sinadarai na waɗannan barbashi na iya yiwuwa saboda karuwar yawan jiragen sama da ke sake shiga sararin samaniya. Don tabbatar da binciken su, masu binciken sun haɗa kayan aiki zuwa jiragen sama kuma sun gudanar da auna kai tsaye na yanayin da ke da nisan mil 12 sama da Alaska da nahiyar Amurka.

Sakamakon binciken ya nuna babban taro na karafa a cikin yanayi, wadanda suka hada da lithium, aluminum, jan karfe, gubar, magnesium, da sodium, wadanda aka sa ido sosai tare da sake shigar da tauraron dan adam. Bugu da kari, masu binciken sun kuma lura cewa kashi 10% na sinadarin aerosol da ke da alhakin kare Layer ozone na dauke da aluminum.

Yayin da har yanzu ba a fayyace cikakken tasirin wadannan binciken kan muhalli da sauyin yanayi ba, masu binciken sun yi imanin cewa ya jaddada gagarumin tasirin da jirgin dan Adam ke yi a doron kasa. Fahimtar sakamakon ƙarar ƙarfe a cikin sararin samaniya yana da mahimmanci don tantance haɗarin haɗari ga duka Layer ozone da rayuwa a saman duniya. Za a buƙaci ƙarin nazari don cikakken fahimtar abubuwan da hanyoyin zubar da tauraron dan adam ke tattare da muhalli da sanin ko ya kamata a binciko wasu dabaru don rage gurɓacewar yanayi a duniya.

– Ma’anarsa: Sake dawo da yanayi shine tsarin da jirgin sama ko tauraron dan adam ke shiga sararin samaniyar duniya bayan ya kammala aikinsa ko kuma ya kai karshen rayuwarsa ta aiki.