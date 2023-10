Sautunan Ƙarƙashin Ƙafafunmu: Ƙarfafawar Dutsen da Aka Bayyana Ta Hanyoyin Acoustic

By

Masu bincike a MIT sun gano cewa sautunan da duwatsu ke fitarwa na iya ba da bayanai masu mahimmanci game da kwanciyar hankalinsu. Ta hanyar ba da duwatsu ga matsi daban-daban a cikin dakin gwaje-gwaje, ƙungiyar ta gano cewa nau'ikan sauti daban-daban, ko "hannun yatsu," sun fito a zurfi da ƙarfi daban-daban. Alal misali, samfurori na marmara sun fitar da ƙananan "albarka" a ƙarƙashin ƙananan matsa lamba, yayin da matsananciyar matsa lamba ya haifar da ƙwanƙwasa mafi girma. Waɗannan ƙirar sauti na iya taimaka wa masana kimiyya su gano yankunan da ba su da kwanciyar hankali a ƙasa da saman duniya waɗanda za su iya fuskantar girgizar ƙasa ko fashewa. Binciken, wanda aka buga a cikin Ƙaddamar da Cibiyar Nazarin Kimiyya ta Ƙasa, kuma yana da aikace-aikacen da za a iya amfani da su a cikin aikin hako makamashi na geothermal, inda fahimtar halayyar duwatsu ke da mahimmanci.

Ana kwatanta ɓawon ƙasa sau da yawa da fatar apple, tare da matakan ƙarfi da kwanciyar hankali daban-daban. Duwatsun da ke kusa da saman suna karyewa kuma suna karyewa cikin sauƙi, yayin da duwatsun da ke zurfin zurfi na iya gudana saboda tsananin matsi da zafi. Fahimtar “canzawa-zuwa ductile miƙa mulki” inda duwatsu ke nuna kaddarorin duka ɓarna da ductility yana da mahimmanci don nazarin ƙarfin lithosphere na duniya da hasashen girgizar ƙasa. Ta hanyar nazarin ƙananan lahani a cikin duwatsu, irin su tsagewa, fissures, da pores, masu bincike suna fatan samun fahimtar wannan canji.

An yi amfani da duban dan tayi don taswirar taswirar ƙarancin gani a cikin duwatsu ta hanyar aika raƙuman sauti ta cikin su, wanda zai billa kuma yana nuna lahani ta takamaiman hanyoyi. Wannan tsari ya ba da bayanai masu mahimmanci game da alamu na lahani a cikin duwatsu. A cikin gwaje-gwajen, silinda na marmara na Carrara, irin kayan da aka yi amfani da su don David Michelangelo, sun fuskanci matsananciyar matsi. An aika da bugun jini na duban dan tayi ta cikin samfuran kuma an yi rikodin ƙirar sautin da aka samu. Masu binciken sun gano cewa waɗannan sifofin sauti sun canza dangane da matsa lamba da aka yi a kan duwatsu.

Wannan sabuwar hanyar nazarin duwatsu ta hanyar acoustics na iya taimaka wa masana kimiyyar ƙasa su fahimci halayen duwatsu a zurfin da matsi daban-daban. Yana da yuwuwar haɓaka ikonmu na hasashen girgizar ƙasa da fashewar ƙasa, da kuma taimakawa ƙoƙarin haƙa ƙasa. Ƙarin bincike a cikin wannan fanni zai iya ba da haske mai mahimmanci game da mahimmancin kimiyyar kwanciyar hankali na dutse da kuma taimakawa wajen sa duniya ta zama wuri mafi kyau.

Sources:

- Labarin asali na Jennifer Chu, Ofishin Labarai na MIT