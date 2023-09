Sabon Labari: Masana Kimiyya da Injiniya Suna Aiki akan Binciken Mars

A fagen binciken duniyar Mars, akwai masana kimiyya da injiniyoyi da yawa da ke aiki tare don tona asirin duniyar ja. Wadannan mutane sun fito ne daga cibiyoyi da kungiyoyi daban-daban, kowannensu yana da kwarewarsa da gudummawarsa.

Ɗayan irin wannan masanin kimiyya shine Elena Amador-Faransa, mai Gudanar da Ayyukan Kimiyya a NASA/JPL a Pasadena, CA. Tana taka muhimmiyar rawa wajen tsarawa da aiwatar da ayyukan kimiyya na Mars rovers. Wani masanin kimiyya, Ryan Anderson, masanin ilimin halittu ne a USGS a Flagstaff, AZ. Yana mai da hankali kan nazarin ilimin yanayin duniyar Mars da fahimtar hanyoyin da suka gabata da na yanzu.

Masanin ilimin halittu na Duniya Mariah Baker, a Cibiyar Nazarin Duniya & Planetary, Smithsonian National Air & Space Museum a Washington, DC, ta ƙware a cikin nazarin duwatsu da ma'adanai na duniya. Michael Battalio, masanin yanayi na Planetary a Jami'ar Yale a New Haven, CT, yayi nazarin yanayin yanayi da matakai akan Mars.

Keri Bean, Mataimakin Shugaban Kungiyar Rover Planner a NASA/JPL a Pasadena, CA, yana taimakawa tsara motsi da ayyukan Mars rovers. Kristen Bennett kwararre ne kan ilimin halittu a USGS a Flagstaff, AZ, wanda ke nazarin fasalin yanayin duniyar Mars.

Tawagar a NASA/JPL ta kuma haɗa da masanin ilimin halittu na duniya Fred Calef da Abigail Fraeman, waɗanda ke ba da gudummawar ƙwarewarsu wajen nazarin saman Mars da duwatsu. Brittney Cooper, Masanin Kimiyyar yanayi a Jami'ar York a Toronto, Ontario, Kanada, ya mayar da hankali kan nazarin yanayi da yanayin yanayi a duniyar Mars.

Sean Czarnecki, masanin ilimin halittu na Planetary a Jami'ar Jihar Arizona a Tempe, AZ, yana nazarin tarihin yanayin ƙasa da abun da ke cikin Mars. Lauren Edgar, Masanin Kimiyya na Duniya a USGS a Flagstaff, AZ, yayi bincike akan ilimin geology da tsarin duniyar Mars.

Sauran masana kimiyya da injiniyoyi da ke cikin binciken Mars sun hada da Christopher Edwards daga Jami'ar Arewacin Arizona, Samantha Gwizd daga Jami'ar Tennessee, Ken Herkenhoff daga USGS a Flagstaff, AZ, da Evan Hilgemann daga NASA/JPL a Pasadena, CA. Kowannensu yana ba da haske na musamman game da fannoni daban-daban na ilimin yanayin duniyar Mars da tsara ayyukan rover.

Masanin kimiyyar yanayi Alex Innanen daga Jami'ar York da Scott Guzewich daga NASA/GSFC a Greenbelt, MD, suna nazarin yanayin Martian da mu'amalarsa da saman. Rachel Kronyak, Masanin Kimiyya na Duniya a NASA/JPL a Pasadena, CA, yana da hannu a cikin nazarin tarihin ƙasa da matakai akan Mars.

Michelle Minitti daga Tsarin Tsarin Mulki a Silver Spring, MD, Natalie Moore daga Malin Space Science Systems a San Diego, CA, da Claire Newman daga Aeolis Research a Pasadena, CA, kuma suna ba da gudummawar ƙwarewar su don binciken duniyar Mars.

Ƙarin masana kimiyya da injiniyoyi da ke aiki akan binciken duniyar Mars sun haɗa da Catherine O'Connell-Cooper da Lucy Thompson daga Jami'ar New Brunswick a Fredericton, New Brunswick, Kanada, Melissa Rice daga Jami'ar Yammacin Washington a Bellingham, WA, da Mark Salvatore daga Jami'ar Arewacin Arizona. Flagstaff, AZ.

Haka kuma, Susanne Schwenzer daga The Open University a Milton Keynes, UK, Ashley Stroupe daga NASA / JPL a Pasadena, CA, Dawn Sumner daga Jami'ar California Davis a Davis, CA, da Vivian Sun daga NASA / JPL a Pasadena, CA, duk suna ba da gudummawar ƙwarewar su a fannin ilimin ƙasa don nazarin duniyar Mars.

Scott VanBommel, Masanin Kimiyya na Planetary a Jami'ar Washington a St. Louis, MO, Ashwin Vasavada, Masanin Kimiyya na MSL a NASA/JPL a Pasadena, CA, da kuma masanin kimiyyar lissafi Roger Wiens daga LANL a Los Alamos, NM, suna taka muhimmiyar rawa wajen nazarin bayanai. da kuma fassara abubuwan da aka samo daga ayyukan Mars.

Sharon Wilson, Masanin Kimiyya na Duniya a Cibiyar Nazarin Duniya & Planetary, Smithsonian National Air & Space Museum a Washington, DC, Alivia Eng, dalibin Graduate a Georgia Tech a Atlanta, GA, da Remington Free, Injiniya Systems Systems a NASA /JPL a Pasadena, CA, duk suna ba da gudummawa ga ƙoƙarin binciken Mars.

A ƙarshe, Emma Harris, ɗalibi mai karatun digiri a gidan kayan tarihi na dabi'a a London, UK, Conor Hayes, ɗalibi mai digiri a Jami'ar York a Toronto, ON, Kanada, Abigail Knight, daliba mai digiri a Jami'ar Washington a St. Louis, MO, da Deborah Padgett, Jagoran Ayyukan OPGS a NASA / JPL a Pasadena, CA, suna raba gwaninta a fannoni daban-daban na binciken Mars.

Waɗannan masana kimiyya da injiniyoyi suna haɗa ƙarfi don haɓaka fahimtarmu game da Mars, bincika ilimin geology, yanayinta, yanayi, da yuwuwar rayuwar da ta gabata ko ta yanzu. Ta hanyar haɗin gwiwarsu da sadaukarwa, suna ci gaba da buɗe asirin Red Planet.

Sources:

- Elena Amador-Faransa, Mai Gudanar da Ayyukan Kimiyya; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Ryan Anderson, Masanin Kimiyya na Duniya; USGS; Flagstaff, AZ

– Mariah Baker, Masanin ilimin Duniya; Cibiyar Nazarin Duniya & Duniya, Smithsonian National Air & Space Museum; Washington, DC

– Michael Battalio, Masanin yanayi na Duniya; Jami'ar Yale; New Haven, CT

– Keri Bean, Mataimakin Shugaban Kungiyar Rover Planner; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Kristen Bennett, Masanin ilimin Duniya; USGS; Flagstaff, AZ

– Fred Calef, Masanin ilimin Duniya; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Brittney Cooper, Masanin kimiyyar yanayi; Jami'ar York; Toronto, Ontario, Kanada

- Sean Czarnecki, Masanin Kimiyya na Duniya; Jami'ar Jihar Arizona; Tempe, AZ

– Lauren Edgar, Masanin ilimin Duniya; USGS; Flagstaff, AZ

- Christopher Edwards, Masanin ilimin Duniya; Jami'ar Arewacin Arizona; Flagstaff, AZ

– Abigail Fraeman, Masanin ilimin Duniya; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Scott Guzewich, Masanin kimiyyar yanayi; NASA/GSFC; Greenbelt, MD

– Samantha Gwizd, Masanin ilimin Duniya; Jami'ar Tennessee; Knoxville, TN

- Ken Herkenhoff, Masanin Kimiyya na Duniya; USGS; Flagstaff, AZ

– Evan Hilgemann, Rover Planner; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Alex Innanen, Masanin kimiyyar yanayi; Jami'ar York; Toronto, Ontario, Kanada

- Rachel Kronyak, Masanin ilimin Duniya; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Michelle Minitti, Masanin ilimin Duniya; Tsarin; Silver Spring, MD

- Natalie Moore, ƙwararriyar Ayyuka na Ofishin Jakadancin, Tsarin Kimiyyar Sararin Saman Malin; San Diego, CA

- Claire Newman, Masanin kimiyyar yanayi, Binciken Aeolis; Pasadena, CA

– Catherine O'Connell-Cooper, Masanin ilimin Duniya; Jami'ar New Brunswick; Fredericton, New Brunswick, Kanada

- Melissa Rice, Masanin ilimin Duniya; Jami'ar Yammacin Washington; Bellingham, WA

- Mark Salvatore, Masanin ilimin Duniya; Jami'ar Arewacin Arizona; Flagstaff, AZ

– Susanne Schwenzer, Masanin ilimin Duniya; Bude Jami'ar; Milton Keynes, Birtaniya

– Ashley Stroupe, Injiniya Ayyuka; NASA/JPL; Pasadena, CA

- Dawn Sumner, Masanin Kimiyya na Duniya; Jami'ar California Davis; Davis, CA

- Vivian Sun, Masanin Kimiyya na Duniya; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Lucy Thompson, Masanin ilimin Duniya; Jami'ar New Brunswick; Fredericton, New Brunswick, Kanada

- Scott VanBommel, Masanin Kimiyya na Duniya; Jami'ar Washington; Louis, MO

- Ashwin Vasavada, Masanin Kimiyya na Ayyukan MSL; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Roger Wiens, masanin kimiyyar lissafi; LANL; Los Alamos, NM

– Sharon Wilson, Masanin ilimin Duniya; Cibiyar Nazarin Duniya & Duniya, Smithsonian National Air & Space Museum; Washington, DC

– Alivia Eng, Dalibin Digiri; Georgia Tech; Atlanta, GA

- Remington Kyauta, Injiniya Tsarin Ayyuka; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Emma Harris, Dalibin Digiri; Gidan Tarihi na Tarihi; London, UK

– Conor Hayes, Dalibin Digiri; Jami'ar York; Toronto, ON, Kanada

– Abigail Knight, Dalibar Graduate; Jami'ar Washington; Louis, MO

- Deborah Padgett, Jagoran Ayyukan OPGS; NASA/JPL; Pasadena, CA

– Amelie Roberts, Masanin ilimin Duniya; Kwalejin Imperial; London, UK

