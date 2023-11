Ana ci gaba da gudanar da bincike kan yadda gwamnati ke tafiyar da cutar ta Covid-19 tare da shaidar babban jami'in kula da lafiya.

A cikin bayyanar da ake jira sosai, Sir Chris Whitty, babban jami'in kula da lafiya na Burtaniya, an shirya zai ba da shaida a yau ga Binciken Covid-19 da ke gudana. Sir Whitty, wanda ya zama daya daga cikin fitattun mutane a kasar yayin barkewar cutar, ana sa ran zai kwashe tsawon ranar Talata yana ba da haske kan yadda gwamnati ke tafiyar da rikicin.

Wannan shaida daga Sir Whitty ta biyo bayan bayyanar tsohon babban mai ba da shawara kan kimiyya, Sir Patrick Vallance, wanda ya ba da fahimtarsa ​​game da tsarin yanke shawara na tsohon Firayim Minista Boris Johnson da tawagarsa. Shigar da littafin Sir Vallance ya ba da haske na ban mamaki game da ayyukan cikin gwamnati a wannan lokacin ƙalubale.

Lady Hallett, wacce ke jagorantar binciken, ta bayyana a ranar Litinin cewa Mista Johnson ya yi kama da "bamboozed" saboda hadadden bayanai da jadawali da aka gabatar masa. Akwai lokuttan da ya yi ƙoƙari ya riƙe bayanan kimiyya, wanda ya haifar da tambayoyi game da shawarar da gwamnati ta yanke da kuma mayar da martani ga cutar.

Ɗaya daga cikin yunƙuri da ya fuskanci zargi shine shirin Mista Sunak na "Eat Out to Help Out", wanda aka ƙaddamar a watan Agusta 2020 don tallafawa gidajen cin abinci da wuraren cin abinci bayan kulle-kulle. Wataƙila Sir Whitty zai fuskanci tambayoyi da suka shafi maganganun sa na sirri na baya da ke magana game da shirin a matsayin "cin abinci don taimakawa cutar." Binciken na da nufin fahimtar tasiri da tasirin irin wadannan matakan na gwamnati.

Yayin da ake ci gaba da binciken, ana sa ran Sir Jonathan Van-Tam, tsohon mataimakin Sir Whitty, shi ma zai ba da shaida nan gaba a cikin mako. Shaidar waɗannan mahimman alkaluma sun ba da haske kan tsarin yanke shawara da ayyukan da gwamnati ta ɗauka, suna ba da gudummawa ga cikakkiyar fahimtar yadda ake tafiyar da cutar ta Covid-19 a Burtaniya.

Tambayoyin (FAQ)

Menene Binciken Covid-19?

Binciken Covid-19 bincike ne kan yadda gwamnati ke tafiyar da cutar ta Covid-19 a Burtaniya. Yana da nufin tantance tsarin yanke shawara, manufofin da aka aiwatar, da kuma gabaɗayan martani ga rikicin.

Wanene Sir Chris Whitty?

Sir Chris Whitty shine babban jami'in kula da lafiya na Burtaniya. Ya taka muhimmiyar rawa wajen baiwa gwamnati shawara kan harkokin kiwon lafiyar jama'a, musamman a lokacin bala'in Covid-19.

Menene manufar shaidar Sir Chris Whitty?

Ana sa ran shaidar Sir Chris Whitty za ta ba da haske game da yadda gwamnati ke tafiyar da cutar ta Covid-19. Wataƙila za a yi masa tambayoyi game da manyan yanke shawara, manufofi, da tsare-tsare, irin su shirin “Ci Don Taimakawa”.

Menene makircin "Ku ci don Taimakawa"?

Shirin "Cin Don Taimakawa" wani shiri ne na gwamnati da aka ƙaddamar a watan Agusta 2020 don tallafawa gidajen cin abinci da masana'antar baƙi bayan rufewar. Ya ba da rangwamen abinci don ƙarfafa mutane su ci abinci da haɓaka tattalin arziki.