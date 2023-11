Sabuwar Dabarar Yana Ba da Haɓaka Madaidaicin Jawabi da Gano Ƙwayoyin Rare-Ƙasa guda ɗaya a cikin Nanoparticles

By

Masana kimiyya a koyaushe suna neman mafi inganci kuma amintattun dandamali don sarrafa bayanan adadi. Babbar manufa ɗaya ita ce haɓaka tsarin da ba zai iya yin ayyukan ƙididdigewa kawai tare da babban daidaito da sauri ba amma har ma tare da hanyar sadarwa ta ƙididdigewa. Wannan zai ba da damar ƙirƙirar intanet mai ƙarfi mai ƙarfi. Don cimma wannan, masana kimiyya suna buƙatar tsarin da zai iya haifar da cudanya tsakanin kwayoyin halitta qubits da photons, yana ba da damar samun ƙarancin asara da saurin mu'amala tsakanin nodes daban-daban na cibiyar sadarwa ta ƙididdigewa ta gaba.

A cikin wani bincike na baya-bayan nan da aka buga a Optica, ƙungiyar masu bincike daga ICFO, karkashin jagorancin Farfesa Hugues de Riedmatten, sun kirkiro sabuwar dabarar da ke magance waɗannan kalubale. Ta hanyar amfani da lu'ulu'u-doped ion-doped da ba kasafai ba, masu binciken sun sami damar ƙirƙirar tsari tare da mahimman kaddarorin don ingantaccen hulɗar al'amarin haske da gano ion guda ɗaya. An kama ion ɗin a cikin nanoparticles kuma an haɗa su da fiber-microcavity.

Ƙungiyar ta girma nanoparticles da aka yi da ion erbium, tare da kowane nau'in nanoparticle yana dauke da kusan ions 1000 Er. An sanya waɗannan nanoparticles akan madubi kuma an sanyaya su zuwa kusan 6 Kelvin. Ta hanyar daidaita madubi mai lanƙwasa da aka ƙirƙira akan fiber na gani tare da nanoparticle, an kafa rami. Masu binciken sun sami damar yin magana daidai da gano ions masu ƙarancin duniya guda ɗaya a cikin nanoparticle ta amfani da wannan saitin.

Amfanin yin amfani da nanoparticles shine cewa rage girman ƙarar su yana ba da damar haɓakar ions masu yawa yayin da suke riƙe matsakaicin matsakaicin matsakaicin tazara tsakanin su. Wannan yana tabbatar da cewa mitoci na ions sun bambanta sosai don a iya bambanta su sosai, suna ba da damar magance ions ɗaya. Masu binciken sun nuna cewa ana iya samun tarin ions masu mu'amala a cikin nanoparticle, yana mai da shi ɗan takara mai yuwuwar tsarin sarrafa bayanan ƙididdigewa.

Wannan ci gaban yana buɗe sabbin hanyoyi don ƙirƙira na'urorin ƙididdiga da haɓaka ƙididdigar ƙididdiga da fasahar sadarwa. Ta hanyar fahimta da sarrafa nau'ikan ions na duniya da ba kasafai ba a cikin nanoparticles, masana kimiyya za su iya buɗe sabbin hanyoyin sarrafa bayanan ƙididdiga da haɓaka hanyoyin sadarwa masu inganci.

FAQ

1. Menene qubits?

Qubits sune ainihin tubalan ginin bayanan ƙididdiga. Suna iya zama tsarin jiki, kamar su da'irori masu ɗaukar nauyi, atom ɗin tarko, ko lahani a cikin daskararru, waɗanda ke ɓoye bayanan ƙididdiga ta amfani da jihohi daban-daban.

2. Ta yaya qubits suke hulɗa da juna?

Qubits na iya mu'amala da juna ta hanyoyi daban-daban, kamar wutar lantarki ko maganadisu da suka dogara da yanayin qubit. Waɗannan hulɗar suna da mahimmanci don aiwatar da ayyukan ƙididdigewa da ƙirƙirar ƙima tsakanin qubits.

3. Wadanne lu'ulu'u ne masu ƙarancin ion-doped na duniya?

Lu'ulu'u-doped ion-doped da ba kasafai ba su ne ƙaƙƙarfan kayan ƙasa waɗanda ke ƙunshe da ions daga rukunin da ba kasafai ba. Waɗannan lu'ulu'u suna da ƙayyadaddun kaddarorin, kamar dogayen lokutan haɗin kai da jihohin ƙasa daban-daban, waɗanda ke sa su dace da hulɗar al'amarin haske da ɓoye bayanan ƙididdiga.

4. Ta yaya sabuwar dabara ke aiki?

Sabuwar dabarar ta ƙunshi girma nanoparticles ɗin da aka yi da ions masu ƙarancin ƙasa da sanya su akan madubi. Ta hanyar daidaita madubi mai lanƙwasa akan fiber na gani tare da nanoparticle, an kafa rami. Wannan saitin yana ba da damar madaidaicin magana da gano ions masu ƙarancin duniya guda ɗaya a cikin nanoparticle, yana sauƙaƙe ma'amala mai inganci mai haske.

5. Menene yuwuwar aikace-aikacen wannan fasaha?

Wannan dabarar tana buɗe yuwuwar ƙirƙira na'urorin ƙididdiga da haɓaka ƙididdigar ƙididdiga da fasahar sadarwa. Ta hanyar fahimta da sarrafa nau'ikan ions na duniya da ba kasafai ba a cikin nanoparticles, masana kimiyya za su iya gano sabbin hanyoyin sarrafa bayanan adadi da gina hanyoyin sadarwa masu inganci.

(Source: ICFO)