Gano Gaskiyar Ma'anar Gida: Rungumar Ba Ta Taba

A cikin duniyar da aka ayyana ta hanyar rarrabuwa da iyakoki, manufar gida tana da ma'ana mai zurfi. Wuri ne da mutum yake jin halin zama, wurin da ruhi ke samun nutsuwa a cikin rudani na rayuwa. Ga mutane da yawa, ra'ayin gida ya wuce yanayin jiki kuma ya shiga cikin zurfin rai.

The Never Never, alamar alama ta ƙasar da ba a taɓa taɓa ba, tana riƙe da sha'awa mai ban sha'awa ga waɗanda ke neman alaƙa da tushensu. Wuri ne da ruhun tsohuwar macijin ya haɗu da ƙasar kanta, yana haifar da haɗin kai mai jituwa wanda ya wuce iyakokin launin fata ko launi.

Tafiya zuwa ga Taba Ba wanda za a yi wasa da shi. Yana buƙatar ƙarfin zuciya da son barin abin da aka sani, shiga cikin abin da ba a sani ba tare da fahimtar cewa ba za a taɓa dawowa a matsayin mutum ɗaya ba. Kiran da ba a taɓa wanzuwa ba, tawali'unsa yana jan hankalin mutane don su rungumi kan su na gaskiya kuma su shiga balaguron gano kansu.

Tsakanin sanyi da duhu ganuwar cibiyoyin al'umma, inda daidaito da shari'a ke daɗe a cikin iska, sha'awar neman wurin da na gaske ya zama mafi ƙarfi. Kallon kallo da ba'a na waɗanda suke ɗaukan kansu a matsayin mafifita yana ƙarfafa ƙudirin neman ta'aziyya a hannun waɗanda ba su taɓa taɓawa ba.

Ba a siffanta gida da kalar fatar mutum ko gine-ginen al'umma da ke neman raba mu. Gida yanayi ne na zama, alaƙa da ƙasa da juna wanda ya ketare iyakokin da aka sanya mana. A cikin Ba ta taɓa taɓawa ba, zagayowar rana da wata suna ja-gorar rayuwarmu, suna tunatar da mu ainihin matsayinmu a cikin babban kaset na rayuwa.

Tambayoyin da ake yawan yi (FAQ):

Tambaya: Menene Ba Taba?

A: Ba Ta taɓa zama alamar alama ta ƙasar da ba a taɓa taɓa ba inda ruhun tsohuwar macijin ya haɗu da ƙasar kanta.

Tambaya: Me ake nufi da rungumar Taba Taba?

A: Rungumar Karɓa Ba yana nufin neman alaƙa da tushen mutum da samun wurin mallakar wanda ya wuce kabila ko launi.

Tambaya: Menene tafiya zuwa ga Ba ta taɓa so?

A: Tafiya zuwa ga Ba ta taɓa buƙatar ƙarfin hali da son barin abin da aka sani a baya, sanin cewa tana iya canza tunanin kai har abada.

Tambaya: Ta yaya ba zai taɓa bambanta da cibiyoyin al'umma ba?

A: Ba ta taɓa wakiltar wurin ta'aziyya a cikin daidaituwa da yanke hukunci na cibiyoyin al'umma.

Tambaya: Ta yaya manufar gida ke da alaƙa da Taba Taɓa?

A: Gida, a cikin mahallin da ba a taɓa taba ba, yanayi ne na kasancewa wanda ya wuce iyakokin jiki kuma ya rungumi alaƙa da ƙasa da juna.

A cikin rungumar Taɓa Taɓa, mutum ya gano ainihin yanayin su kuma ya sami wurin da rai zai iya bunƙasa da bunƙasa. Daula ce inda rarrabuwar kawuna ke rasa ikonsu kuma haɗin gwiwar dukkan halittu ya zama wanda ba za a iya musantawa ba. Gida, a ma'anarsa mafi zurfi, ba wuri bane akan taswira, amma yanayin zama wanda ke cikin kowannenmu.