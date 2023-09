Neptune a adawa: Yaushe kuma Yadda ake Kula da Giant ɗin Ice

Neptune, duniya ta takwas daga rana kuma mafi nisa a tsarinmu na hasken rana, za ta fuskanci adawa a ranar Talata, 19 ga Satumba. Wannan yana nufin cewa zai kasance cikin layi kai tsaye tare da rana da Duniya, tare da duniyarmu tana matsayi a tsakiya. A matsayin ƙarin kari, Neptune kuma za ta yi kusanci zuwa Duniya, wanda aka sani da perigee, a lokaci guda. Wannan zai sa duniya mai nisa ta zama mai girma da haske a sararin sama na dare, wanda zai haifar da babbar dama don kallo.

Daga Birnin New York, Neptune zai tashi a gabas da misalin karfe 6:58 na yamma EDT kuma za a iya gani bayan 'yan sa'o'i. A mafi girman matsayi a sararin sama, da misalin karfe 12:51 na safe EDT ranar Laraba, 20 ga Satumba, Neptune za ta kasance digiri 46 a saman sararin sama. Za a kasance a cikin ƙungiyar Pisces.

Duk da haka, yana da mahimmanci a lura cewa duk da cewa Neptune yana kusa da perigee, Duniya da giant ɗin kankara har yanzu suna da nisa sosai. A lokacin wannan kusancin, Neptune har yanzu zai kasance kusan mil biliyan 2.7 daga duniyarmu. Don ba da wasu hangen nesa, Duniya da Mars sun rabu da matsakaicin nisa na mil miliyan 140. Wannan yana nufin cewa matsakaicin nisa tsakanin duniyar Mars da Duniya zai iya dacewa tsakanin Duniya da Neptune kusan sau 20 fiye da haka.

Saboda girman nisa, ba a iya ganin Neptune a sararin sama da ido tsirara. Tana da fadin mil 31,000 (kilomita 50,000), kusan girman duniya sau hudu, wanda hakan ya sa ta zama ta hudu mafi girma a duniya a tsarin hasken rana. Duk da haka, ganin Neptune yana buƙatar amfani da na'urar hangen nesa ko ingantacciyar yanayi da yanayi mai kyau.

A ƙarshe, adawar Neptune da kusanci zuwa Duniya suna ba da kyakkyawar dama don dubawa da nazarin wannan ƙaton ƙanƙara mai nisa. Ta hanyar yin amfani da kayan aiki masu dacewa da samun wuri mai dacewa, masu kallon sararin sama na iya yin mamakin abubuwan al'ajabi na tsarin hasken rana.

