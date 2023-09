'Yan Adam Suna Tuƙi Gabaɗayan Rassan Bishiyar Rayuwa, Yayi Gargadi Sabon Bincike

Wani bincike na baya-bayan nan da aka buga a cikin Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ya bayyana cewa mutane suna haifar da rugujewar dukan rassan “Bishiyar Rayuwa,” yana haifar da damuwa game da yuwuwar bacewa ta shida. Binciken, wanda masu bincike a Jami'ar National Autonomous University of Mexico suka gudanar, ya mai da hankali kan bacewar dukkanin nau'ikan halittu, wadanda ke rarrabuwa tsakanin jinsi da iyalai.

Ba kamar karatun da suka gabata ba wanda ke bincika asarar kowane nau'in daban-daban, wannan bincike na binciken dukkanin Genera. Gudunmawa ce mai mahimmanci saboda tana ba da zurfin fahimtar ƙimar ɓarkewar yanzu. Farfesa Gerardo Ceballos, daya daga cikin wadanda suka rubuta wannan binciken, ya jaddada cewa rikicin karewa yana da tsanani kamar matsalar sauyin yanayi amma galibi ana yin watsi da su.

Ta hanyar nazarin bayanai daga Ƙungiyar Ƙasa ta Duniya don Kare Halittu (IUCN), masu binciken sun gano cewa nau'o'i 73 sun bace a cikin shekaru 500 da suka wuce, tare da mafi yawan bacewar ya faru a cikin ƙarni biyu da suka wuce. Wannan firgitararrawa ce, kamar yadda aka dogara da ƙimar ƙuntatawa ta baya, kawai Genera guda biyu ya kamata an rasa a cikin lokacinframe.

Binciken ya danganta ayyukan ɗan adam kamar lalata muhalli, kifaye da yawa, da farauta a matsayin manyan abubuwan da ke haifar da waɗannan ruɓewa. Asarar ko da guda ɗaya na iya haifar da sakamako mai nisa ga yanayin halittu. Masu binciken sun yi imanin cewa ana buƙatar daukar matakin gaggawa don hana ƙarin asara da rugujewar wayewa.

Duk da cewa akwai yarjejeniya tsakanin masana cewa halin da ake ciki a halin yanzu yana da ban tsoro, ko ya cika ka'idojin halakar al'umma karo na shida ya kasance batun muhawara. An bayyana ɓarnar da yawa a matsayin asarar kashi 75% na nau'in halittu a cikin ɗan gajeren lokaci. Koyaya, idan adadin ɓarna na yanzu ya ci gaba ko ya ƙaru, mai yuwuwar ɓarnawar taro zai iya faruwa.

Marubutan binciken sun yi nuni da bukatar ba da fifiko ga kariya da maido da wuraren zama don hana ci gaba da bacewa. Sun yi imanin cewa har yanzu yana yiwuwa a ceci yawancin al'umma idan an dauki matakin gaggawa.

Madogararsa: Ƙaddamar da Cibiyar Nazarin Kimiyya ta Ƙasa (PNAS)

Ma'anar:

Genera: A cikin rabe-raben halittu, jinsin halitta matsayi ne tsakanin jinsi da iyali.

Nau'i: Ƙungiya na kwayoyin halitta waɗanda ke da halaye iri ɗaya kuma suna iya haifuwa don haifar da 'ya'ya masu haihuwa.

Kashewar Jama'a: Saurin saurin hasarar kaso mai tsoka na nau'in jinsuna cikin kankanin lokaci, wanda ke haifar da manyan sauye-sauyen yanayi da juyin halitta.

Bishiyar Rayuwa: Misalin misalta alakar da ke tsakanin nau'ikan jinsuna daban-daban, suna gano tarihin juyin halittar su zuwa ga kakanni daya.