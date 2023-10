By

Masu bincike da ke amfani da kwaikwaiyon kwamfuta sun ba da haske kan wanzuwar manya-manyan taurari da balagagge a farkon tarihin sararin samaniya. Wannan binciken ya sa masana kimiyya su yi tambaya game da ainihin ka'idodin ilmin sararin samaniya. Na'urar hangen nesa ta James Webb, wacce ta fara aiki a shekarar da ta gabata, ta dauki hotunan taurarin dan adam tun daga zamanin da ake kira cosmic dawn, lokacin da ke boye a boye.

Simulators sun nuna cewa samuwar tauraro ya bayyana daban-daban a cikin taurarin farko idan aka kwatanta da manyan taurarin da ake gani a yau, irin su Milky Way. Maimakon samuwar tauraro, farkon taurarin sun sami fashewar samuwar tauraro lokaci-lokaci. Waɗannan fashewar sun sa waɗannan taurarin sun yi haske da yuwuwar girma fiye da yadda suke a zahiri, wanda ke haifar da rashin fahimta cewa sun balaga da girma.

Ikon auna hasken waɗannan taurarin taurari na farko yana da mahimmanci, saboda yana ba da haske game da girmansu da yawansu. Photons, barbashi na haske, ana iya gano su kai tsaye kuma a ƙidaya su, wanda zai ba masana ilimin taurari damar tantance hasken waɗannan taurari. Koyaya, fahimtar ainihin girmansu da yawansu ya fi ƙalubale.

Sakamakon binciken, wanda aka buga a cikin Astrophysical Journal Letters, ya nuna cewa fashewar halittar tauraro ya haifar da walƙiya na haske, wanda ke bayyana hasken da aka gani na waɗannan taurarin farko. Wannan binciken yana da mahimmanci saboda baya buƙatar canza daidaitaccen ƙirar sararin samaniya.

An gudanar da wasan kwaikwayon a matsayin wani ɓangare na aikin bincike na Feedback of Relativistic Environments (FIRE) kuma an mai da hankali kan wani al'amari da ake kira "fashewar tauraro." Ba kamar kafawar taurari a daidaiku ba, samuwar tauraro a farkon taurarin taurari ya faru a cikin fashe ba bisa ka'ida ba, wanda ke haifar da gagarumin canji a cikin haske.

Masu binciken sun ba da shawarar yin bayani game da wannan lamari a cikin ƙananan taurari. Wadannan taurari za su iya fuskantar fashewar samuwar tauraro inda manyan taurari ke fitowa kuma daga baya su fashe a matsayin supernovas. Gas ɗin da aka fitar daga waɗannan fashe-fashe sai ya ba da sinadarai don sake fashewar tauraro. Koyaya, mafi girman tasirin gravitational a cikin manyan taurarin taurari suna hana waɗannan fashe kuma suna ba da damar samuwar tauraro.

Duk da abubuwan da ba zato ba tsammani da James Webb Space Telescope ya yi, masu binciken suna tsammanin na'urar hangen nesa ta ci gaba da kalubalantar fahimtarmu a halin yanzu game da sararin samaniya tare da samar da sabbin fahimta.

