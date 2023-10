Sabon Bincike Ya Bayyana Mafi Girman Guguwar Solar Da Aka Yi Rikodi

By

Masu bincike daga cibiyoyi daban-daban a fadin duniya sun gano shaidar guguwar rana mafi girma da aka taba samu, wadda ta faru kimanin shekaru 14,300 da suka wuce. Ta yin nazarin tsoffin zoben bishiyar da aka samu a cikin tsaunukan Alps na Faransa, ƙungiyar ta sami damar gano gagarumin hauhawar matakan radiocarbon a wannan lokacin. Kwatanta da ma'aunin beryllium daga kankara a cikin Greenland yana nuna cewa wannan karu a cikin radiocarbon ya kasance sakamakon babban guguwar rana wanda ya fitar da barbashi masu kuzari a cikin yanayin duniya.

Sakamakon binciken, wanda aka buga a cikin Ma'amalar Falsafa ta The Royal Society, yana ba da haske mai mahimmanci game da keɓaɓɓen ayyuka na Rana da yuwuwar barazanar da take yi wa duniyarmu. Idan aka samu irin wannan guguwar rana a wannan zamani, to za ta yi mummunar illa, da katse hanyoyin sadarwa, da haifar da katsewar wutar lantarki, da kuma haddasa asarar kudi. Fahimtar waɗannan haɗarin haɗari yana da mahimmanci don shirya da ƙarfafa tsarin sadarwar mu da makamashi don kare su daga cutarwa.

Masana kimiyya sun gano munanan guguwar rana guda tara, da aka fi sani da Miyake Events, a cikin shekaru 15,000 da suka gabata. Sabuwar guguwar da aka gano daga shekaru 14,300 da suka gabata ita ce mafi girma da aka taɓa samu, kusan sau biyu girman abubuwan da aka tabbatar tun daga 993 AD da 774 AD. Ba a fahimci yanayin waɗannan abubuwan da suka faru ba, saboda ba a taɓa ganin su kai tsaye da kayan aiki ba. Wannan yana nuna ƙarancin iliminmu game da halayen Rana da kuma buƙatar ƙarin fahimtar abin da ke haifar da waɗannan matsananciyar guguwar rana, sau nawa suke faruwa, da kuma idan za a iya yin hasashen su.

Gabaɗaya, wannan binciken yana jaddada mahimmancin nazarin ayyukan hasken rana da suka gabata don auna haɗarin da ke tattare da al'ummarmu masu dogaro da fasahar zamani. Ta hanyar nazarin al'amuran tarihi da alamu, masana kimiyya za su iya samun fa'ida mai mahimmanci waɗanda za su iya sanar da dabarun rage tasirin guguwar rana ta gaba.

