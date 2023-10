Masana Kimiyya Sun Gano Sake Matsayin Centromere a cikin Tsarin Soya

Wani bincike na baya-bayan nan da masu bincike daga Cibiyar Nazarin Halittar Halittu da Cigaban Halittu ta Kwalejin Kimiyya ta kasar Sin suka gudanar ya yi karin haske kan al'amuran da ke haifar da sake sanya centromere a cikin kwayoyin halittar waken soya. Sake matsayi na centromere ya haɗa da samuwar sababbin centromeres a wurare daban-daban akan chromosomes ba tare da canza jerin kwayoyin halitta ba. An san wannan tsari yana taka muhimmiyar rawa a cikin juyin halittar kwayoyin halitta da bayyani a cikin nau'in dabbobi masu shayarwa.

A cikin binciken su, masu binciken sun yi nazarin tsarin centromere na nau'in waken soya guda 27, wanda ya hada da waken soya, ciyayi, da cultivars. Ta amfani da bayanan CENH3-ChiIP-seq, sun gano sabbin tauraron dan adam guda biyu na centromere masu alaƙa da chromosome 1, suna bayyana manyan gyare-gyare a cikin sifofin centromere na wannan chromosome daban-daban. Masu binciken sun lura da yawan centromere repositioning a kan 14 daga cikin 20 chromosomes, tare da yawancin sababbin centromeres da ke kusa da centromeres na asali.

Har ila yau, masu binciken sun gudanar da gwaje-gwajen haɓakawa ta hanyar haye hanyoyi biyu tare da centromeres marasa daidaituwa. Sakamakon ya nuna cewa yawancin centromeres a cikin tsararraki masu zuwa sun sami canje-canje a cikin girman da matsayi idan aka kwatanta da takwarorinsu na iyaye. Wannan yana nuna rawar da tauraron dan adam ke takawa a cikin tsari na centromere da kwanciyar hankali.

Wannan bincike mai ban sha'awa ba wai kawai ya bayyana al'amarin da ya yadu na centromere repositioning a cikin genome na waken soya ba amma yana jaddada mahimmancin tauraron dan adam na centromere wajen sarrafa matsayi na tsakiya da kuma tallafawa ayyukansu masu mahimmanci. Sakamakon binciken yana ba da gudummawa ga kyakkyawar fahimtar juyin halitta na waken soya kuma yana da tasiri ga fagagen ilimin halitta da ilimin halitta na ci gaba.

Sources:

Yang Liu et al, Pan-centromere ya bayyana tartsatsin centromere repositioning na waken soya genomes, Proceedings of the National Academy of Sciences (2023). DOI: 10.1073/pnas.2310177120

Kwalejin Kimiyya na Sin

Phys.org