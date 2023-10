Masana Taurari Sun Gano Ƙarfin Ƙarfin Ƙarfi daga Zurfafan Duniya

By

Masana ilmin taurari sun gano fashewar rediyo mai sauri, irinsa mafi nisa da aka taba gani, wanda ya yi tafiyar shekaru biliyan takwas kafin ya isa duniya. Waɗannan fashewar ƙarfi mai ƙarfi, mai dorewa kawai millise seconds, suna da asali waɗanda har yanzu ba a fahimce su sosai ba. Fashewar da aka gano ta fito ne daga ƙaramin rukuni na taurarin taurari, suna ba da rancen tallafi ga ra'ayoyin yanzu game da tushen su. Koyaya, tsananin fashe yana ƙalubalanci fahimtar masana kimiyya game da yadda ake fitar da su.

Masu bincike sun yi imanin cewa fashewar rediyo mai sauri zai iya ba da fa'ida mai mahimmanci ga asirai na sararin samaniya. Ta wajen nazarin waɗannan fashe, masana kimiyya suna begen sanin adadin kwayoyin halitta, ko “al’adar al’ada,” da ke cikin sararin samaniya. A halin yanzu, yunƙurin auna wannan al'amari mai wuya ya haifar da sabani. An yi imanin cewa wannan al'amari yana iya ɓoyewa a cikin sararin samaniya tsakanin taurari, amma yana da zafi sosai kuma yana bazuwa don gano shi ta hanyar amfani da hanyoyi na al'ada. Rediyo mai sauri ya fashe, a gefe guda, yana iya jin wannan abu mai ionized kuma ya samar da hanyar auna shi.

An gano wannan fashewa mai karfi ta hanyar amfani da na'urar hangen nesa a Japan. An yi amfani da ƙarin na'urorin hangen nesa don tabbatar da ganowa da kuma tattara ƙarin bayani game da shi. An buga sakamakon binciken a mujallar Kimiyya.

Yayin da har yanzu ba a san musabbabin fashewar rediyon ba, masana kimiyya na fatan cewa bincike na gaba zai ba da haske kan asalinsu kuma ya taimaka wajen tona asirin abubuwan da ke cikin sararin samaniya.

Sources:

- "Ƙarfin fashewar haske da aka halitta a cikin zurfin sararin samaniya" - The Independent