Gano Tsohuwar Tsarin Dan Adam Na Duniya Yana Bada Sabon Haske akan Fasahar ɗan Adam na Farko

Masu binciken kayan tarihi na Burtaniya da na Afirka sun yi wani bincike mai zurfi a kudancin Afirka - shaida na mafi dadewar tsarin da dan Adam ya gina a duniya. Wannan tsari mai ban sha'awa, wanda batattun nau'ikan mutane suka gina sama da shekaru rabin miliyan da suka gabata, an same shi a arewacin Zambiya a cikin kasa mai cike da ruwa. Tsarin, wanda aka yi da katakon aiki, an yi imanin ya yi aiki a matsayin babbar hanyar hanya ko dandamali a cikin ƙasan marsh ko a cikin yanki mai dausayi.

Wannan sabon tsarin da aka tono ya kai aƙalla sau biyu fiye da kowane sanannen ginin da ɗan adam ya yi. Ana sa ran gano shi zai canza fahimtar ilimin kimiya na kayan tarihi na farkon fasahar ɗan adam da iya fahimi. Yana nuna cewa mutanen farko suna da ƙwararrun ƙwarewar injiniya da aikin kafinta da wuri fiye da yadda ake zato.

Hanyar hanya ko dandali da ɗan adam ya ƙera ƙaramin yanki ne na ƙaƙƙarfan matsugunin ɗan adam kafin tarihi a gefen kudancin kogin Kalambo. Wannan wurin yana kusa da abubuwan al'ajabi na al'ajabi na babban ruwa mai tsayin mita 235 da rami mai zurfin mita 300. Halin yanayi na musamman na gida, wanda ya haɗa da marshland, tabkuna, da ciyayi na kogi, wataƙila ya jawo masu farauta na farko zuwa yankin.

Har ila yau, masu binciken kayan tarihi sun gano kayan aikin dutse da ake amfani da su don yankewa, sarewa, da gogewa, da kuma yuwuwar murhu na dafa abinci. Mutanen zamanin da suka rayu a wannan yanki sun kasance mambobi ne na batattun nau'in Homo heidelbergensis, wanda ya bunƙasa tsakanin shekaru 600,000 zuwa 300,000 da suka wuce. Homo heidelbergensis ya riga ya mallaki Afirka, yammacin Asiya, da Turai a lokacin amma a ƙarshe ya zama bace, mai yiwuwa saboda gasa daga manyan nau'ikan ɗan adam kamar Homo sapiens da Neanderthals.

Aikin bincike mai zurfi na tushen ɗan adam, haɗin gwiwa tsakanin Burtaniya, Belgium, da Zambia, ya jagoranci binciken binciken kayan tarihi a cikin shekaru huɗu da suka gabata. An yi amfani da dabarun saduwa da haske don sanin shekarun tsarin da sauran binciken. A cewar Farfesa Larry Barham, darektan aikin, wannan binciken zai kalubalanci ra'ayoyin da ake da su game da bacewar jinsin dan adam da kuma samar da sabbin fahimta game da juyin halittar dan adam.

Ma'anar:

- Babban titin titin: Hanya mai tasowa, galibi ana gina ta azaman hanyar ketare ƙasa mai wahala kamar ƙasar marsh ko dausayi.

– Prehistoric: Yana nufin wani lokaci kafin rubuta tarihi, yawanci lokaci kafin haɓakar rubuce-rubucen harshe da ƙirƙira tsarin rubutu.

– Luminescence Dating: Hanyar da ake amfani da ita don tantance shekarun ma’adanai ko kayan tarihi ta hanyar auna yawan hasken da aka tara akan lokaci.