Haɓaka Samfura don Hasashen Kunna Masu karɓar Estrogen a cikin Baikal Seals ta gurɓatar Muhalli

By

Masu bincike a Cibiyar Nazarin Muhalli na Ruwa (CMES) a Jami'ar Ehime sun kirkiro wani samfurin da zai iya yin hasashen iyawar gurɓataccen muhalli don kunna masu karɓar isrogen a cikin hatimin Baikal. Wannan binciken ya yi amfani da duka gwaje-gwajen in vitro da simulations na kwamfuta don kimanta yuwuwar kunnawa na bisphenols (BPs) da hydroxylated polychlorinated biphenyls (OH-PCBs) akan mai karɓar isrogen α (bsERα) da β (bsERβ) subtypes.

Gwaje-gwajen in vitro sun nuna cewa yawancin BPs da OH-PCBs sun nuna ayyukan estrogen-kamar duk nau'ikan bsER. Daga cikin BPs da aka gwada, bisphenol AF ya nuna aikin da ya fi ƙarfin estrogen. Hakazalika, 4'-OH-CB50 da 4'-OH-CB30 sun nuna aiki mafi ƙarfi tsakanin OH-PCBs da aka gwada akan bsERα da bsERβ, bi da bi.

Don ci gaba da bincika yadda waɗannan gurɓatattun muhalli ke ɗaure da bsER, an yi kwatancen docking na kwamfuta. Dangane da sakamakon waɗannan kwaikwaiyo da ƙayyadaddun kaddarorin abubuwan gurɓatawa, ƙirar ƙididdiga-tsari-ayyukan aiki (QSAR) samfura na nau'ikan bsER duka an haɓaka. Waɗannan samfuran sun yi hasashen yuwuwar kunnawa kowane gurɓataccen muhalli a cikin gwaje-gwajen in vitro, suna bambanta tsakanin mahadi waɗanda ke kunnawa da waɗanda ba sa kunna duka bsERα da bsERβ. Masu binciken sun kuma gano mahimman abubuwan da ke yin tasiri ga yuwuwar kunna gurɓatattun abubuwa.

Bugu da ƙari, masu binciken sun sami nasarar gina samfurin QSAR wanda ke yin hasashen yuwuwar kunnawar masu karɓar isrogen na linzamin kwamfuta (ERs) ta amfani da wannan hanya. Wannan yana nuna fa'idar wannan tsarin ƙirar a kowane nau'i daban-daban.

Haɓaka wannan ƙirar wani muhimmin mataki ne na fahimta da tsinkayar tasirin gurɓataccen muhalli akan tsarin endocrin na hatimin Baikal. Yana ba da kayan aiki mai mahimmanci don tantance yuwuwar haɗarin waɗannan gurɓatattun abubuwa da sanar da ƙoƙarin kiyayewa ga wannan nau'in marassa lafiya.

Source: Hoa Thanh Nguyen et al, "A cikin silico simulations da kwatancen kwayoyin don hango ko hasashen in vitro transactivation iko na Baikal hatimin estrogen receptors ta muhalli gurɓata muhalli", Ecotoxicology da Muhalli Safety (2023).