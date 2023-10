Tasirin Jirgin Saman Sama akan Haɗin Halin Duniya

By

Wani bincike da aka buga kwanan nan a cikin Proceedings of the National Academy of Sciences ya nuna cewa tauraron dan adam da jirage masu saukar ungulu na gurbata yanayin duniya da karafa masu yawa. Wannan gurbataccen yanayi yana faruwa ne a cikin stratosphere, yankin da ya ƙunshi babban taro na ozone.

Tawagar binciken, karkashin jagorancin Dan Cziczo daga Jami'ar Purdue, ta tattara bayanai ta jiragen sama a tsayin kusan mil 12. Wannan ya ba su damar ɗaukar ingantattun ma'auni ba tare da gurɓata hayakin jirgin sama ba. Binciken ya gano cewa karafa irin su lithium, jan karfe, aluminum, da gubar, wadanda aka fi samunsu a cikin jiragen sama, sun zarce matakin kurar da ke faruwa a zahiri.

Bugu da ƙari, ƙungiyar ta gano cewa kusan kashi 10 cikin XNUMX na ƙwayoyin sulfuric acid, waɗanda ke da mahimmanci don kare sararin samaniyar ozone, sun gurɓata da gurɓataccen rago daga kumbon sararin samaniya. Kasancewar abubuwa na musamman kamar niobium yana nuna amfani da garkuwar zafi a cikin rokoki. Wannan shaidar tana nuna gurɓacewar da ke fitowa daga jiragen sama maimakon meteorites, waɗanda ba su canzawa tsawon ƙarni.

Har yanzu ba a fahimci tasirin muhallin wannan gurɓatacce ba. To sai dai idan aka yi la’akari da karuwar yawan tauraron dan adam a sararin samaniya, lamarin na iya kara tabarbarewa. An kiyasta cewa za a samu karin tauraron dan adam 50,000 nan da shekarar 2030, inda kamfanoni kamar SpaceX da Amazon ke kan gaba. Wannan saurin bunƙasa a cikin masana'antar sararin samaniya yana nufin cewa kusan kashi 50 cikin ɗari na barbashi aerosol a cikin stratosphere na iya ɗaukar karafa daga sake shiga kumbon sama jannati.

Wadannan binciken sun haifar da damuwa game da sakamakon muhalli na fadada masana'antar sararin samaniya. Tarin tarkacen sararin samaniya da sakin kayan da ɗan adam ya yi a cikin stratosphere yana buƙatar ƙarin bincike. Yayin da muke ci gaba da dogaro da tauraron dan adam da jirage masu saukar ungulu, yana zama mahimmanci don haɓaka ayyuka masu ɗorewa waɗanda ke rage mummunan tasiri akan yanayin mu.

Tushen: Takaddar Cibiyar Nazarin Kimiyya ta Kasa