Masu Bincike Suna Haɓaka Arsenic-Alloyed Phosphorus Nanoribbons don Haɓaka Ayyukan Na'ura

Masu bincike a Jami'ar College London (UCL) sun yi wani gagarumin ci gaba a fannin nanomaterials. Sun ɓullo da ribbon mai kauri guda ɗaya wanda ya haɗa da sinadarin phosphorus da aka haɗa tare da arsenic, waɗanda ke da yuwuwar haɓaka aikin na'urori daban-daban, gami da batura, super capacitors, da ƙwayoyin hasken rana.

Phosphorus nanoribbons an fara gano su ta hanyar ƙungiyar a UCL a cikin 2019. Tun daga wannan lokacin, an yaba su a matsayin "kayan ban mamaki" tare da yuwuwar sauya fasalin aikace-aikacen da yawa. Koyaya, kayan aikin phosphorus mai tsafta suna da iyakanceccen aiki, wanda ke hana amfani da su a wasu na'urori.

A cikin sabon binciken da suka yi da aka buga a cikin Journal of the American Chemical Society, masu binciken sun gano cewa ta hanyar ƙara ƙaramin adadin arsenic zuwa nanoribbons na phosphorus, sun sami damar haɓaka haɓakar halayen su sosai a yanayin zafi sama da -140 ° C. Wannan ci gaban ba wai kawai ya riƙe kaddarorin amfani na ribbon na phosphorus-kawai ba har ma ya buɗe sabbin hanyoyin adana makamashi, na'urorin gano infrared na kusa da ake amfani da su a cikin magani, har ma da ƙididdigar ƙididdiga.

Ƙungiyar binciken ta yi imanin cewa za a iya amfani da wannan dabarar don ƙirƙirar abubuwan haɗin gwiwa da ke haɗa phosphorus da wasu abubuwa kamar selenium ko germanium. Wannan versatility a alloying bude sama duniya na yiwuwa ga sarrafa kaddarorin wadannan nanomaterials da kuma fadada su m aikace-aikace.

Tsarin samar da waɗannan arsenic-phosphorus nanoribbons ya ƙunshi haɗaɗɗen lu'ulu'u da aka samo daga zanen phosphorus da arsenic tare da narkar da lithium a cikin ruwa ammonia. Wannan cakuda yana fuskantar jerin halayen sinadarai, wanda ke haifar da samuwar ribbon da tsayin ƴan yadudduka, tsayin mitoci da yawa, da faɗin dubun nanometers. Ɗaya daga cikin mahimman halaye na waɗannan nanoribbons shine babban "motsi na rami," wanda ke inganta ingancin wutar lantarki.

Masu binciken suna tsammanin cewa waɗannan nanoribbons za a iya samar da su a sikelin a cikin nau'i na ruwa, suna sa su zama masu tsada kuma sun dace da aikace-aikace masu yawa. Ƙarfinsu mai ban mamaki don haɓaka aikin na'urori a fagen ajiyar makamashi da hasken rana zai iya ba da damar ci gaba mai mahimmanci a cikin fasahohin da za a iya sabuntawa.

Menene phosphorus nanoribbons?

Nanoribbons na phosphorus su ne kauri mai kauri mai kauri guda daya da suka hada da kwayoyin phosphorus. Suna da kaddarori na musamman waɗanda ke sa su zama masu ban sha'awa don aikace-aikace daban-daban, gami da ajiyar makamashi da ƙwayoyin rana.

Ta yaya arsenic-alloyed phosphorus nanoribbons ke inganta aikin na'urar?

Ta hanyar ƙara ƙaramin adadin arsenic zuwa nanoribbons na phosphorus, ana haɓaka halayen su sosai. Wannan haɓakawa yana ba da damar ingantacciyar ajiyar makamashi a cikin batura, haɓaka haɓakawa a cikin sel na hasken rana, da yuwuwar aikace-aikace a cikin ƙididdige ƙididdigewa da gano magunguna.

Za a iya hada nanoribbons na phosphorus da wasu abubuwa?

Haka ne, masu bincike sun yi imanin cewa ana iya haɗa nau'ikan nanoribbons na phosphorus tare da wasu abubuwa kamar selenium ko germanium don ƙara haɓaka kayansu da faɗaɗa yuwuwar aikace-aikacen su.

Menene tsarin samar da sinadarin arsenic-alloyed phosphorus nanoribbons?

Tsarin samarwa ya haɗa da haɗuwa da lu'ulu'u da aka samo daga zanen phosphorus da arsenic tare da lithium narkar da a cikin ruwa ammonia. Wannan cakuda yana fuskantar halayen sinadarai don samar da nanoribbons waɗanda za'a iya shafa su a cikin na'urori daban-daban.