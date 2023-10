Kyauta ga Hubert Reeves: Shahararren masanin ilimin taurari da masanin muhalli

Shahararren masanin ilmin taurari, masanin muhalli, kuma marubuci, ɗan ƙasar Kanada-Faransa, Hubert Reeves, ya rasu yana da shekaru 91. Ɗansa, Benoit Reeves, ya sanar da labarin a dandalin sada zumunta, yana mai cewa, “Mahaifinmu ƙaunataccen ya tafi ya shiga taurari a yau.” An san Hubert Reeves saboda gagarumar gudunmawar da ya bayar wajen yada kimiyyar sararin samaniya, wanda ya bar tasiri mai dorewa a kan al'ummar falaki.

An haife shi a ranar 13 ga Yuli, 1932, a Montreal, Hubert Reeves ya sadaukar da aikinsa don haɓaka ilimin taurari. Ya yi fitattun ci gaba, gami da haɓaka ka'idar asalin lithium, beryllium, da boron, da kuma nazarin halayen thermonuclear a cikin taurari. Aikin nasa ya samu karbuwa, inda ya ba shi kyaututtuka da dama, kamar kyaututtukan Albert Einstein da Samuel de Champlain. An yi la'akari da shi a matsayin daya daga cikin manyan masana ilmin taurari na zamaninsa kuma an girmama shi a matsayin Sahabi na Order of Canada da kuma jami'in National Order of Quebec.

Hubert Reeves ba ƙwararren masanin kimiyya ne kaɗai ba amma kuma ƙwararren marubuci ne. Ya raba al'ajabi da iliminsa na sararin samaniya tare da masu sauraro da yawa ta hanyar littattafansa kusan 40 da ɗaruruwan wallafe-wallafe a cikin mujallu na musamman. Wasu mashahuran ayyukansa na kimiyya sun haɗa da "Atoms of Silence: Exploration of Cosmic Juyin Halitta" da "Stardust." Ƙarfinsa na sadar da rikitattun ra'ayoyin kimiyya ga jama'a ya sa ya zama mai tasiri a ilimin kimiyya da wayar da kan jama'a.

Bayan gudummawar da ya bayar ga kimiyya, Hubert Reeves ya kasance masanin muhalli wanda ya ba da shawarar kare yanayi. Ƙaunar da ya yi don fahimtar duniya da kuma kiyaye muhalli ya bar tasiri mai mahimmanci a filin. Don tunawa da gadonsa, an kafa gasar Kanada na shekara-shekara don mafi kyawun littafin kimiyya don girmama shi.

Al'ummar ilmin taurari da jama'a a duniya suna jimamin rashin Hubert Reeves. Gudunmawar da ya bayar ga ilmin taurari, sha'awar iliminsa, da jajircewarsa na kiyaye muhalli shekaru da yawa masu zuwa.

