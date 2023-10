Tarin Alamomin Ban dariya da Wuraren da ba a saba gani ba

By

Wannan labarin ya binciko wasu alamu masu ban dariya da wuraren da ba a saba gani ba waɗanda suka dauki hankalin masu karatu. Wani mai karatu ya ba da shawarar cewa maimakon kwatanta girman yanki da ƙarar asteroid, zai fi kyau a yi amfani da wurin da aka sani kamar Sydney Harbour. Wani mai karatu ya ba da labari game da wani wanda ya kasance yana tattara alamu masu ban sha'awa daga ko'ina cikin duniya. Ɗaya daga cikin alamun da aka fi so shine daga jirgin ƙasa na Switzerland wanda ya ce, "An haramta tsalle sama da ƙasa yayin da jirgin kasa ke motsawa." An ga wata alamar da ba za a taɓa mantawa da ita a gundumar Ginza ta Tokyo ba, wadda ta bayyana, "Ga Wuri Mai Kyau Don Yin Hatsari."

Sauran masu karatu suna raba haduwarsu tare da alamun ban dariya. Wani mai karatu ya tuna ganin alamun biyu a cikin tashar ajiye motoci, ɗaya wanda ya ce "Wayout" da kuma wani wanda ya ce "Parking," yana tunanin yuwuwar motsin abin hawa na ban mamaki. Wani mai karatu ya tuna wata alama a Landan wadda ta ce da farko, “Mews masu zaman kansu. Ba a Halatta Yin Kiliya ba,” amma an canza shi don faɗin, “Mews masu zaman kansu. Ba a Halatta Barkewa ba.”

Labarin ya kuma ambaci What3words app, tsarin geocode wanda zai iya nuna kowane wuri a duniya tare da ƙuduri na kusan mita uku. Ka'idar tana haifar da sunaye bazuwar kowane wuri, amma da alama akwai alamar ban dariya a cikin wasu sunayen da aka ƙirƙira. Alal misali, wani mai karatu ya shiga "voice.truth.treaty" kuma ya sami wuri mai nisa a Alaska, yayin da shigar da "truths.voices.treaty" ya kai ga wuri a Victoria. Wani mai karatu ya gano cewa "barn.full.hello" yana nufin wani fili a cikin Gidan Majalisa a Canberra.

Gabaɗaya, wannan labarin yana nuna alamun ban sha'awa da wuraren da ba a zata ba waɗanda suka ɗauki hankali da sha'awar masu karatu. Yana nuna farin ciki da ban dariya da za a iya samu a wuraren da ba a yi tsammani ba da haɗuwa.

