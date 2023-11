Fahimtar wasu ta hanyar ayyukansu: Maɓalli mai mahimmanci na fahimtar ɗan adam tare da abubuwan da suka shafi AI

Sa’ad da muka lura da abin da wani ya yi, hankalinmu yana aiki da sauri don gane abin da yake so. Binciken da masu binciken tsinkaye a Jami'ar Johns Hopkins suka gudanar ya ba da haske kan yadda mutane za su iya fahimtar abin da wasu ke ƙoƙarin koyo ta hanyar kallon ayyukansu. Wannan bincike mai zurfi, wanda aka buga a cikin mujallar Proceedings of the National Academy of Sciences, ya bayyana wani bangare da ba a manta da shi ba sau da yawa na fahimtar ɗan adam, tare da tasiri mai mahimmanci ga ci gaban tsarin basirar wucin gadi (AI).

Ba kamar fahimtar ayyuka na zahiri ba, waɗanda suka haɗa da tsinkaya abubuwan da wani zai yi nan da nan, binciken ya mayar da hankali kan “ayyukan aljanu.” Ana yin waɗannan ayyukan ne lokacin da wani ke ƙoƙarin tattara bayanai ko koyi game da kewayen su. Yayin da binciken da ya gabata ya nuna cewa mutane na iya gano ainihin ayyuka na zahiri, ba a san komai ba game da yadda muke fahimta da fahimtar ayyukan almara.

A cikin jerin gwaje-gwajen da suka shafi mahalarta 500, masu binciken sun nemi mutanen da su kalli bidiyon mutanen da suke girgiza akwatuna. Mahalarta taron sun iya gane manufofin mai girgiza—ko dai don tantance adadin abubuwan da ke cikin akwatin ko don tantance sifar abubuwan—a cikin daƙiƙa guda. Wannan ikon gane nufin wani ta hanyar ayyukansu duka biyun da hankali ne kuma abin ban mamaki ne, yana bayyana hadaddun tsarin fahimi waɗanda hankalinmu ke yi ba tare da wahala ba.

Wadannan binciken suna da fa'ida mai fa'ida ga fagen ci gaban AI. Ta hanyar fahimtar yadda mutane ke fahimtar burin wani ta hanyar ayyuka, masu bincike za su iya tsara tsarin AI waɗanda suka fi dacewa don mu'amala da fahimtar halayen ɗan adam. Misali, mataimaki na mutum-mutumi mai ƙarfin AI zai iya bincika ayyukan abokin ciniki da hasashen abin da suke nema, samar da ingantaccen sabis na keɓantacce.

A cikin karatun nan gaba, ƙungiyar Johns Hopkins tana shirin bincika bambance-bambance tsakanin ƙayyadaddun niyya da niyya ta zahiri. Suna kuma sha'awar bincika lokacin da waɗannan ƙwarewar lura suka bayyana a cikin ci gaban ɗan adam da ko za a iya gina ƙirar ƙididdigewa don ƙara fayyace alaƙar da ke tsakanin ayyuka na zahiri da ƙima.

Wannan binciken ba wai kawai yana ba da fahimi masu mahimmanci ga fahimtarmu game da fahimtar ɗan adam ba amma har ma yana buɗe sabbin damar fasahar AI wajen fassara ayyukan ɗan adam da niyya yadda ya kamata. Ta hanyar amfani da wannan ilimin, tsarin AI na gaba zai iya zama mai fahimta da ƙwarewa a fahimta da amsa bukatun ɗan adam da sha'awar.

FAQs

Tambaya: Menene ayyuka na zahiri da ayyuka na al'ada?

Ayyuka na zahiri suna nufin ayyuka waɗanda suka haɗa da tsinkaya abubuwan da mutum zai yi nan take, yayin da ana yin ayyukan almara lokacin da wani ke ƙoƙarin tattara bayanai ko koyan wani abu game da muhallinsu.

Tambaya: Ta yaya masu binciken suka gudanar da gwaje-gwajensu?

Masu binciken sun tambayi mahalarta 500 don kallon bidiyon da wani ya girgiza akwati. Mahalarta taron sun iya tantance ko mai girgiza yana ƙoƙarin gano adadin abubuwan da ke cikin akwatin ko siffar abubuwan.

Tambaya: Menene tasirin wannan bincike ga AI?

Ta hanyar fahimtar yadda mutane ke fahimta da fahimtar manufar wasu ta hanyar ayyuka, ana iya tsara tsarin AI don ƙarin fahimta da hulɗa tare da halayen ɗan adam. Misali, mataimaki na mutum-mutumi na iya yin hasashen daidai abin da abokin ciniki ke nema dangane da ayyukansu.