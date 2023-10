Parker Solar Probe Ya Ci Gaba Da Binciko Sirrin Rana

Cibiyar binciken hasken rana ta Parker ta yi nasarar yin kusanci ta 17 ta kusa da Rana, inda ta zo tsakanin kilomita miliyan 7.26 (mil 4.51) na hoton Rana. Wannan nasarar ta nuna sabon salo a cikin jerin nasarori masu ban mamaki ta hanyar binciken, gami da zama jirgin sama na farko da ya tashi ta hanyar korar coronal mass ejection (CME) da tsira.

A lokacin kusancinta na 13 ga Rana a ranar 5 ga Satumba, 2022, Parker Solar Probe ya ratsa ta cikin CME, yana tattara bayanai masu mahimmanci game da gudu da yawa na girgizar girgiza. Wannan CME, da ya bugi Duniya, zai iya haifar da mummunar lahani ga tsarin sadarwa da hanyoyin wutar lantarki.

An sanye shi da garkuwa don kare kayan aikinta daga yanayin zafi har zuwa 1400 ° C, Parker Solar Probe an tsara shi don nazarin korona na rana da saurin iskar hasken rana yayin da take barin Rana. Masana kimiyya suna fatan fahimtar tsarin Rana, filayen maganadisu da ke yin tasiri kan kwararar jini, da kuma tsarin jigilar kwayoyin halitta masu kuzari da Rana ke fitarwa.

Ƙunƙarar yawan jama'a abubuwa ne masu ƙarfi waɗanda zasu iya yin tasiri mai mahimmanci akan magnetosphere na Duniya, suna haifar da rushewar sadarwa da grid na lantarki, da kuma samar da kyawawan nunin aurora borealis. Ta hanyar nazarin CMEs, masana ilimin kimiyyar hasken rana suna da niyyar haɓaka ƙarfin hasashen waɗannan guguwar hasken rana da kuma samun haske game da sojojin da ke motsa su.

Ana sa ran aikin Parker Solar Probe zai ci gaba har zuwa tsakiyar shekara ta 2025, tare da kumbon kumbon ya bi ta kusa da Rana tare da yin karin gardama na Venus. Bayanan da binciken ya tattara zai ba da haske mai mahimmanci game da iskar hasken rana da haɓaka fahimtarmu game da hanyoyin da ke motsa ta ta hanyar Solar System.

