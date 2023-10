Fahimtar Halayen Electron a cikin Narkakken Gishiri don Cigaban Masu Taimakon Nukiliya

Masu bincike daga Ma'aikatar Makamashi ta Oak Ridge National Laboratory da Jami'ar Iowa sun sami ci gaba sosai wajen fahimtar yadda electrons ke mu'amala da narkakkar gishiri a cikin manyan injinan nukiliya. Ta hanyar yin ƙididdigewa shigar da wuce gona da iri a cikin gishirin zinc chloride na narkakkar, masanan sun sami damar gano jihohi uku waɗanda lantarkin zai iya ɗauka.

A cikin yanayin farko, electron ya zama wani ɓangare na radical molecular wanda ya ƙunshi ions zinc guda biyu. A cikin yanayi na biyu, lantarki yana bayyana akan ion zinc guda ɗaya. A yanayi na uku, ana karkatar da wutar lantarkin kuma an baje shi akan ions gishiri da yawa. Wadannan binciken suna da mahimmanci don tsinkayar tasirin radiation akan aikin injin da aka yi da gishiri.

Ana la'akari da narkakken gishirin reactors a matsayin yuwuwar ƙira ga tashoshin makamashin nukiliya a nan gaba. Don haka, fahimtar yadda narkakkar gishiri ke yi ga babban radiation yana da matuƙar mahimmanci. Masu binciken sun yi nufin yin karin haske ne kan halayyar na’urar lantarki a cikin mu’amala da ions da ke zama narkakkar gishiri.

Yayin da binciken bai amsa duk tambayoyin ba, yana ba da muhimmin mafari don ƙarin bincike kan hulɗar da ke tsakanin electrons da narkakken gishiri. Masu binciken sun kuma yi imanin cewa nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan nau'ikan halitta guda uku da aka kirkira a cikin gajeren lokaci na iya yin tasiri don samar da mafi rikitarwa cikin dogon lokaci.

Binciken, mai taken “Shin Gishiri Narkar da Yanayin Zazzaɓi Tare da Wuce Wutar Lantarki? Case na ZnCl2,” an buga shi a cikin Jarida na Chemistry Physical B. An zaɓi shi azaman zaɓin Editan ACS, yana nuna yuwuwar sa ga fa'idar jama'a.

An gudanar da wannan binciken a matsayin wani ɓangare na DOE's Molten Salts a cikin Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) wanda Brookhaven National Laboratory ke jagoranta. Ƙungiyar binciken ta yi shirin ci gaba da gudanar da bincike kan illolin da ke tattare da sauran tsarin gishiri. An gudanar da binciken lissafin su a wuraren masu amfani da DOE, ciki har da Compute da Data Environment for Science a Oak Ridge National Laboratory da National Energy Research Scientific Computing Center a Lawrence Berkeley National Laboratory.

Fahimtar halayen electrons a cikin narkakkar gishiri yana da mahimmanci ga ci gaban narkakken gishirin reactors. Yana taimakawa wajen tabbatar da aminci da ingancin waɗannan injiniyoyi, waɗanda ake ɗauka a matsayin zaɓi mai ƙwarin gwiwa don samar da makamashin nukiliya a nan gaba.

Sources:

– Lawrence Bernard, ORNL