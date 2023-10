Shawarwar Oronids Meteor don Kololuwa a Wannan Karshen Karshen, Yadda ake Kallo

By

A karshen makon nan ne dai hukumar ta NASA ta bayyana cewa, gasar meteor ta Orionids, wadda ita ce daya daga cikin ruwan sama mai ban sha'awa a wannan shekara. Shawan, wanda aka ƙirƙira daga tarkace ya samo asali daga tauraro mai wutsiya na Halley, za a iya gani da sanyin safiya bayan tsakar dare ET a ranar 20 ga Oktoba.

Don ingantacciyar kallo, NASA tana ba da shawarar gano wuri nesa da gurɓataccen haske, kamar daji. Hanya mafi kyau don kallon meteors ita ce ku kwanta tare da ƙafafunku suna nuna kudu maso gabas. Yana iya ɗaukar mintuna 30 kafin idanuwanku su daidaita da duhu, don haka ana ba da shawarar a kashe fitilu da sauran na'urori masu haske.

Matasan za su yi tafiya a cikin kimanin mil 41 a cikin daƙiƙa guda, suna barin tarkace mai haske da za a iya gani na daƙiƙa da yawa zuwa mintuna. NASA ta ba da shawarar neman tsawaita fashewar haske a sararin samaniya.

Wadanda ba su iya ganin ruwan meteor saboda rashin kyawun yanayi ko kuma gurɓataccen sararin sama za su iya kunna rafin NASA daga Cibiyar Jirgin Sama ta Marshall a Huntsville, Alabama, farawa da karfe 10 na yamma ET ranar 20 ga Oktoba.

Lamarin Orionid ba shine kawai meteor shawa da tauraro mai wutsiya na Halley ya haifar ba. Eta Aquarids meteor shawa, wanda ya kai kololuwa a farkon watan Mayu na kowace shekara, shi ma yana haifar da tarkace da kura daga tauraro mai wutsiya.

Baya ga Oronids, ana sa ran sauran ruwan sama na meteor za su yi kololuwa a watan Nuwamba, ciki har da Taurid ta Kudu da ta Arewa.

Sunan ruwan shawan meteor na Orionids ne bayan kungiyar taurarin Orion, inda ake iya ganin meteor a sararin sama. Tauraron wutsiya mai wutsiya na Halley, wanda ke komawa tsarin hasken rana na ciki duk bayan shekaru 76, yana zubar da kura zuwa sararin samaniya wanda a ƙarshe ya zama ruwan shawa na Orionids.

Tauraron wutsiya mai wutsiya na Halley, wanda aka sani da hanyarsa mai zafi, an rubuta shi a matsayin mai tashi, dutsen da ke ƙonewa a sararin samaniya a cikin kaset ɗin Bayeux, wanda ke nuna yakin Hastings a 1066. Tauraron wutsiya na ɗaya daga cikin abubuwan da ba a taɓa gani ba a tsarin hasken rana, tare da kawai sawunsa mai zafi a bayyane.

Sources: "Shooting Stars" Daga Halley's Comet: The Night Sky This Week" - Forbes, "Halley's Comet, Last gani a 1986, zai saki" Shooting Stars 'Wannan karshen mako-Yadda ake kallo" - Forbes