Tsohuwar Tsarin Itace, An Ƙiyasta Ta Zama Sama Da Shekaru 475,000, An Gano A Afirka

Masu bincike sun gano wani abu da ake ganin shi ne ginin katako mafi dadewa a duniya a gabar kogin Kalambo a kasashen Zambia da Tanzania. Wannan tsarin, wanda aka kiyasta ya wuce shekaru 475,000, ya rigaya ya fito da mutanen zamani. An yi tsarin katako ta hanyar siffata katako guda biyu ta amfani da kayan aikin dutse masu kaifi kuma wataƙila sun kasance hanyar tafiya ko dandamali ga kakannin ’yan Adam da suka zauna a yankin.

Alamun dake kan gungumen na nuni da cewa an sare su, an sare su, an kuma goge su ta hanyar amfani da wasu kayan aikin dutse da aka samu a wurin. Wani gungu na bushwillow yana kan wani gungumen, wanda babban juzu'i mai siffa U ya kiyaye shi. Farfesa Larry Barham, babban jami'in binciken kayan tarihi na Jami'ar Liverpool, ya yi imanin cewa tsarin zai iya kasancewa wani bangare na hanyar tafiya, wani tushe na dandamali, ko ma wurin ajiya ko matsuguni.

Kayayyakin katako da aka gano a wurin sun kasance a kalla shekaru 476,000, tun kafin bayyanar Homo sapiens. Wataƙila Homo heidelbergensis, mafarin ɗan adam na zamani, ya ƙirƙira wannan tsari. Ganowar yana da mahimmanci saboda itace ba ta daɗe da wanzuwa na tsawon lokaci irin wannan, amma magudanar ruwa a Kalambo Falls sun taimaka wajen adana itacen.

Baya ga tsarin katako, an gano wasu kayayyakin katako, da suka hada da sandar tono, danga, da reshe mai tsaga wanda watakila ya kasance wani bangare na tarko, da kuma gungumen da aka yanke a bangarorin biyu. Wadannan binciken sun nuna cewa mutanen farko sun kasance suna amfani da manya-manyan kayayyaki, kamar dutse da itace, wajen tsarawa da canza yanayin su.

Masu binciken sun yi shirin ci gaba da tonon sililin a wurin da kuma fatan yin aiki tare da gwamnatin kasar Zambiya don ganin an amince da gabar ruwan Kalambo a matsayin wurin tarihi na UNESCO. Dokta Sonia Harmand na Jami'ar Stony Brook ta bayyana binciken a matsayin wani abu mai ban sha'awa, yana mai da hankali kan darajarsa wajen kara fahimtar amfani da kayan halitta a lokacin juyin halittar dan adam na farko.

