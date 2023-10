Ayyukan Dan Adam Suna Tura Duniya Zuwa Iyakan Taurari, Binciken Bincike

Masu bincike sun sabunta ka'idar iyakokin duniya, wanda ya nuna cewa ayyukan ɗan adam suna lalata tsarin aiki na Duniya tare da lalata yanayin zama. An buga shi a Ci gaban Kimiyya, binciken ya kafa fayyace ƙofa ga kowane ɗayan iyakokin duniya guda tara, gami da sabbin abubuwan halitta (ƙazanta), lodin aerosol na yanayi, da biosphere. Shida daga cikin tara an riga an keta shi, wanda ke nuna bukatar daukar mataki cikin gaggawa.

Bisa ga tsarin iyakokin duniya, tsarin rayuwar duniya ya ƙunshi abubuwa tara, kowanne yana da iyaka ko iyaka. Yayin da aka ketare waɗannan iyakoki, amintaccen sararin aiki na duniya yana cikin haɗari. Iyakokin sun haɗa da sauyin yanayi, mutuncin halittu, ƙarancin sararin samaniya, acidification na teku, kwararar ƙwayoyin halitta, canjin tsarin ƙasa, canjin ruwa mai daɗi, ɗaukar iska mai iska, da sabbin abubuwa. Tsarin yana nufin kiyaye daidaito da tallafawa rayuwa kamar yadda muka san shi.

Sigar farko na ka'idar suna da gibi a cikin ilimi, musamman game da maƙasudin abubuwan sabbin abubuwa, lodin iska mai iska, da amincin aikin biosphere. Koyaya, tsarin da aka sabunta yana ƙididdige iyaka ga kowane tsarin. Misali, an ayyana bakin kofa ga sabbin abubuwa ta hanyar saurin haɓaka sinadarai na roba da sauran gurɓatattun abubuwan da ɗan adam ke yi waɗanda suka zarce iyawar gwamnati da sa ido.

Binciken ya gabatar da sabon ma'auni, Ƙimar Dan Adam na Samar da Farko na Farko (HANPP), don tantance sashe na amincin aiki na iyakar biosphere. Yana auna yadda ɗan adam ke amfani da kwayoyin halitta kuma yana nuna tasirin rabon makamashi akan asarar rayayyun halittu. Tsarin ya kuma haɗa da sabon harshe na "yankuna" don ƙididdige ƙetare iyaka, bambanta tsakanin haɓaka da haɗari mai girma.

Binciken ya jaddada haɗin kai tsakanin iyakoki da tasirin su. Ko da yake ketare shida daga cikin iyakoki tara ba bala'i ba ne nan take, yana zama abin faɗakarwa ga haɗarin da ke tattare da hakan. Nasarar ƙoƙarin da ake yi na magance gurɓacewar sararin samaniyar sararin samaniya ya nuna cewa ɗan adam na iya jujjuya igiyar ruwa. Binciken ya jaddada mahimmancin aikin gama kai da kariya kamar ka'idar Montreal.

Tsarin iyakokin duniya da aka sabunta yana gabatar da ingantaccen sabuntawa akan yanayin ban tsoro na duniyar. Ya tabbatar da cewa Duniya ta canza daga Holocene zuwa Anthropocene saboda asarar ɗimbin halittu da ɗan adam ya haifar, sauyin yanayi, da gurɓataccen yanayi. Sakamakon binciken ya nuna bukatar gaggawa na rage wadannan laifuffukan kan iyaka da kuma maido da amintaccen sararin aiki a duniya.

