Sabbin burbushin halittu a Brazil sun ba da haske a kan Silesaurids Enigmatic

Wani binciken burbushin halittu na baya-bayan nan a Rio Grande do Sul, da ke kudancin jihar Brazil, ya kara wani sabon salo a cikin binciken silesaurids, wani rukuni na dinosauriforms da suka rayu a zamanin Triassic. Wadannan burbushin sun haifar da rudani a tsakanin masu bincike, yayin da suke ba da haske mai mahimmanci game da tarihin juyin halitta na silesaurids da dangantakarsu da dinosaur.

Ƙungiyar burbushin halittu, wanda aka samo a cikin 2014 a wani wuri mai suna Waldsanga a cikin Santa Maria Formation, ya ƙunshi ƙasusuwa daga mutane da yawa. Ko da yake yana da ƙalubale don sanin ko duk ƙasusuwan suna cikin nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'in nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i nau'i) na kasusuwa). Wannan binciken yana da mahimmanci saboda yana ƙara ilimin da ake da shi na dabbobin da suka zauna a yankin a lokacin Triassic.

Taron, mai lakabin UFSM 11579, shine silsaurid na huɗu da aka samu a Brazil kuma na biyu daga zamanin Carnian. Wadannan burbushin an ajiye su ne a dakin gwaje-gwaje na Stratigraphy da Paleobiology na Jami'ar Tarayya ta Santa Maria. Masu binciken da suka yi nazari akan burbushin sun kwatanta halayensu da bishiyar phylogenetic na silesaurids kuma sun kammala da cewa lallai suna cikin zuriyar silesaurid, duk da cewa ba sa wakiltar sabon nau'in.

Silesaurids sun kasance mafi yawan nau'i hudu kuma tsayin su daga daya zuwa mita uku. Suna da dogayen kafafu na baya da siririyar kafafun gaba. An samo burbushin halittu a Kudancin Amurka, Arewacin Amurka, Afirka, da Turai, suna ba da shaida na yaɗuwarsu a lokacin Triassic.

A cikin wani bincike na daban, masu bincike sun mayar da hankali kan ilimin haƙora na silesaurids don samun ƙarin haske game da dangantakarsu ta juyin halitta da dinosaur. Binciken da suka yi ya nuna cewa haƙoran haƙora da dasa su a cikin nau'ikan da aka yi nazari, gami da UFSM 11579, sun yi kama da na dinosaurs da crocodiles. Wannan binciken ya nuna cewa silesaurids na iya wakiltar matsakaicin mataki tsakanin tsohon yanayin da aka haɗa da hakora da yanayin da aka samo inda haƙoran ke kwance a kashin muƙamuƙi ta hanyar haɗin gwiwa.

Sakamakon binciken da aka yi kan dasa hakori bai taka kara ya karya ba ya bambanta silesaurids da sauran dinosauriforms, amma sun ba da kwakkwarar shaida cewa silesaurids na da alaka da dinosaur. Don ci gaba da fahimtar tarihin juyin halitta na wannan rukuni, masu bincike sun jaddada mahimmancin cikakken nazarin halittu wanda ya ƙunshi cikakken nazarin burbushin halittu a cikin tarin.

Menene silesaurids?

Silesaurids rukuni ne na dinosauriforms waɗanda suka wanzu a lokacin Triassic. Ana ɗaukar su dangi na kusa na dinosaurs kuma sun taka muhimmiyar rawa a farkon juyin halittar dinosaur.

A ina aka gano sabbin burbushin silesaurid?

An gano sabbin burbushin silesaurid ne a Rio Grande do Sul, da ke kudancin jihar Brazil, a wani wuri da ake kira Waldsanga a cikin Santa Maria Formation. An san wannan rukunin yanar gizon don wadataccen burbushin halittu.

Menene mahimmanci game da sabon tarin burbushin halittu?

Sabuwar rukunin burbushin halittu yana ba da haske mai mahimmanci a cikin tarihin juyin halitta na silesaurids. Ko da yake yana da wuya a tantance ainihin nau'in da burbushin ya wakilta, shaidun sun nuna cewa suna cikin zuriyar silesaurid.

Ta yaya sabon binciken ke ba da gudummawa ga fahimtarmu na silesaurids?

Binciken jikin hakora a silesaurids ya bayyana kamanceceniya da dinosaurs da crocodiles. Wannan yana nuna cewa silesaurids na iya wakiltar matsakaicin mataki a cikin juyin halittar hakora. Wadannan binciken sun goyi bayan ra'ayin cewa silesaurids suna da alaƙa da dinosaur.

Menene mataki na gaba na nazarin silesaurids?

Masu bincike sun jaddada buƙatar dalla-dalla na nazarin phylogenetic wanda ya ƙunshi cikakken bincike na burbushin halittu. Ta hanyar bincika tarin tarin da kuma nazarin duk burbushin da ke cikin rukuni, masu bincike za su iya gano halayen da ke nuna dangi a cikin rukuni ko tare da wasu ƙungiyoyi. Wannan bincike mai zurfi yana da mahimmanci don haɓaka fahimtar juyin halittar silesaurid.

A ina zan iya samun ƙarin bayani game da binciken?

Ana iya samun ƙarin bayani game da binciken a cikin labarin "Anatomy and phylogenetic affinities na wani sabon silesaurid taro daga Carnian gadaje na kudancin Brazil" da aka buga a cikin Journal of Vertebrate Paleontology.