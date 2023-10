Sabon Samfura don Ingantaccen Wakilci na Baƙar fata Carbon a cikin Samfuran Yanayi na Duniya

Masu bincike sun gano nakasu a cikin wakilcin baƙin carbon (BC), babban ɓangaren iska mai iska, a cikin yanayin yanayin duniya na yanzu (GCMs). Wani binciken da Chen et al. yayi nazarin kaddarorin microphysical da na gani na BC waɗanda ke tasiri tasirin haskensa, kuma yana ba da shawarar ingantaccen ƙirar aerosol don magance waɗannan ƙarancin.

An san BC don ƙarfin ƙarfin ɗaukar haske mai ƙarfi da gudummawarsa ga ɗumamar yanayi. Duk da haka, an gano ingancin sha da dumamar yanayi na aerosols a cikin GCMs saboda rashin isasshen wakilci na hadaddun jihohin BC.

Chen et al. bincikar Multi-source lura na barbashi size rarraba da hadawa jihar gano key BC Properties cewa muhimmanci tasiri ta radiative effects. Daga nan sai suka samar da ingantacciyar ƙirar aerosol wanda ke da mafi kyawun lissafin waɗannan kaddarorin dangane da abubuwan da aka lura. An aiwatar da wannan ingantaccen samfurin daga baya a cikin GCM.

Masu binciken sun kimanta aikin sabon samfurin ta amfani da abubuwan lura a fagen. Sakamakon ya nuna cewa ɗaukar BC da aka annabta daga ingantattun wakilcin sun yi daidai da abubuwan lura na BC na duniya. An dangana wannan ga ingantacciyar hasashen da ke da alaƙa da microphysical da kaddarorin hadawa na BC.

Bugu da ƙari kuma, masu binciken sun gano cewa ingantacciyar wakilci na BC ya haifar da raguwa a cikin tasirin haskensa da tasirin yanayi har zuwa kashi 24 cikin dari. Wannan yana nuna mahimmancin wakilcin BC daidai a cikin GCMs don ƙarin ingantaccen hasashen yanayi.

An buga wannan binciken, mai suna "Module na gani na aerosol tare da abubuwan lura-ƙaddara baƙar fata don ƙirar yanayin duniya," an buga shi a cikin Journal of Advances in Modeling Earth Systems.

A ƙarshe, Chen et al. sun ɓullo da ingantacciyar ƙira don wakiltar BC a cikin GCMs, suna magance rashi a cikin microphysical da kaddarorin gani na BC. Sakamakon ya nuna cewa wannan ingantaccen wakilci yana haifar da ingantacciyar yarjejeniya tare da abubuwan lura na duniya da rage tasirin yanayin BC. Wannan bincike yana ba da gudummawa ga fahimtarmu game da rawar BC a cikin canjin yanayi kuma yana ba da kayan aiki mai mahimmanci don inganta hasashen yanayi.

- Chen, G., Wang, J., Wang, Y., Wang, J., Jin, Y., Cheng, Y., da al. (2023). Model na gani na aerosol tare da ƙayyadaddun ƙayyadaddun kaddarorin carbon carbon don ƙirar yanayin duniya. Jaridar Ci gaba a Tsarin Tsarin Duniya, 15, e2022MS003501.