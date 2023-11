Bayyanar Maƙarƙashiyar Galactic: Abubuwan da ba a taɓa gani ba daga sararin samaniya

By

Hoton na baya-bayan nan mai ban sha'awa da na'urar hangen nesa ta NASA James Webb ta dauka ya fito da wani yanayi mai ban sha'awa na tsakiyar tauraron mu na Milky Way. A cikin wannan hoton da ba a taba ganin irinsa ba, masana ilmin taurari sun gano abubuwa masu ruɗani waɗanda har yanzu ba a bayyana su ba. Hoton yana nuna wani yanki mai tauraro mai suna Sagittarius C (Sgr C), wanda aka sanya shi kusan shekaru 300 mai nisa daga babban ramin baki, Sagittarius A*.

Tawagar sa idon, karkashin jagorancin Samuel Crowe, dalibi ne mai kwazo a jami'ar Virginia, ya bayyana jin dadinsu kan wannan gagarumin bincike da aka gano. Crowe ya yarda cewa wannan shine karo na farko da aka sami bayanan infrared na wannan ma'aunin don wannan yanki na musamman. "Webb yana bayyana dalla-dalla dalla-dalla, yana ba mu damar yin nazarin samuwar taurari a cikin irin wannan yanayin ta hanyar da ba ta yiwuwa a baya," in ji Crowe.

Tare da cibiyar galactic da ke aiki a matsayin mafi tsananin yanayi a cikin galaxy ɗinmu na Milky Way, Jonathan Tan, farfesa a Jami'ar Virginia, ya nuna mahimmancinta don gwadawa da kuma sabunta ka'idodin samuwar taurari. Wannan sabon arziƙin bayanai yana baiwa masana kimiyya damar bincika cibiyar galactic da keɓancewar yanayinta, suna ba da dama don ƙarin ƙaƙƙarfan bincike na hasashe.

A cikin hoton mai ɗaukar hoto, ɗaya daga cikin fitattun fasalulluka shine gungun protostars. Waɗannan taurarin, waɗanda har yanzu suna kan aiwatar da ƙirƙira da tara jama'a, suna fitar da fitar da ruwa mai sheki kamar wutar wuta a cikin gajimare mai duhu mai infrared. An haɗa shi a cikin wannan gungu na matasa ya ta'allaka ne da babban tauraro, behemoth fiye da sau 30 na yawan Rananmu. Kewaye da waɗannan taurarin taurarin da ke fitowa wani babban gajimare ne mai cike da ɗimbin yawa, gajimare wanda ke ɓoye taurari gabaɗaya a bango.

Bugu da ƙari, kayan aikin NIRCam na Webb (Kyamara Na Kusa-Infrared) yana kwatanta kasancewar hydrogen ionized da ke lulluɓe ƙananan ɓangaren girgije mai duhu, wanda ke wakilta da launin cyan a cikin hoton. Masu bincike sun yi mamaki saboda yawan wannan iskar hydrogen da aka yi da iskar hydrogen, wanda ya kai su ga gabatar da tambayoyi masu ban sha'awa da kuma bada garantin ci gaba da bincike. Haka kuma, sifofin irin allura da aka samu a tsakanin hydrogenized ionized, suna baje kolin juzu'i, masana kimiyya masu ban sha'awa da kuma neman zurfafa bincike.

A cewar Rubén Fedriani, wani mai bincike a Cibiyar Astrofísica de Andalucía da ke Spain, cibiyar galactic yanki ne mai hargitsi da cunkoso, wanda ke tattare da gizagizai na iskar gas mai maganadisu da ke yin tauraro. Wadannan taurari masu tasowa daga baya suna yin tasiri ga iskar gas da ke kewaye ta hanyar iskoki, jiragen sama, da radiation. Ya jaddada girman kimar bayanan da Webb ya samu, wanda ke baiwa masu bincike damar nutsewa cikin sarkakiyar wannan matsanancin yanayi.

Cibiyar tana da kusan shekaru 25,000 na haske daga Duniya, cibiyar galactic tana ba da dama don cikakken nazarin taurarin kowane mutum ta amfani da na'urar hangen nesa ta Webb. Masana ilmin taurari na iya tattara bayanan da ba a taɓa ganin irinsu ba a cikin rikitattun matakai na samuwar tauraro kuma su bincika yadda suke bambanta dangane da yanayin sararin samaniya. Kwatanta da sauran yankuna na galaxy zai ba da haske a kan ko tsakiyar Milky Way ta haifi manyan taurari idan aka kwatanta da wajen karkatattun makamai.

Hoton mai ban sha'awa da Webb ya ɗauka ba wai kawai ya ruɗe masana kimiyya ba har ma yana riƙe da alƙawarin tona asirin da ke tattare da haihuwar taurari. Kamar yadda Crowe ya faɗi daidai, “Manyan taurari masana’antu ne da ke samar da abubuwa masu nauyi a cikin makamin nukiliyarsu, don haka fahimtar su da kyau kamar koyon asalin labarin yawancin sararin samaniya ne.” Tare da ƙarin bincike da bincike, wannan binciken yana shirye don sake fasalin fahimtarmu game da sararin samaniya.

1. Menene ma'anar hoton da James Webb Space Telescope na NASA ya ɗauka?

Hoton yana ba da cikakkun bayanai da ba a taɓa gani ba na yanki mai tauraro, Sagittarius C, wanda ke tsakiyar tsakiyar galaxy ɗin mu Milky Way. Yana buɗe abubuwan da ba a taɓa gani ba kuma yana ba da hangen nesa na musamman a cikin matsananciyar yanayi inda samuwar tauraro ke faruwa.

2. Me yasa cibiyar galactic ke zama muhimmin yanki don binciken kimiyya?

Cibiyar galactic tana bawa masana kimiyya damar gwada gwaje-gwajen da ake dasu na samuwar taurari. Matsanancin yanayinsa yana ƙalubalantar fahimtar al'ada da kuma ba da haske mai mahimmanci game da haifuwa da juyin halittar taurari.

3. Menene protostars?

Protostars taurari ne a farkon matakan samuwar. Suna ci gaba da tara jama'a yayin da suke tasowa da fitar da ruwa, wanda za'a iya gani a hoton da na'urar hangen nesa ta James Webb ta dauka.

4. Menene kasancewar hydrogen ionized ya nuna?

Haɗin da aka yi da ionized da aka gani a cikin hoton yana nuna fitar da kuzarin photon na matasa, manyan taurari. Yawancin wannan hayaƙi, kamar yadda na'urar hangen nesa ta bayyana, yana ba masu bincike mamaki kuma ya haifar da ƙarin bincike.

5. Yaya nisa cibiyar galactic daga Duniya?

Cibiyar galactic tana da kusan shekaru 25,000 haske daga Duniya. Dangantakarsa yana baiwa masana kimiyya damar yin nazarin taurari ɗaya da tattara bayanai masu kima game da tsarin halittarsu.