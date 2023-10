Lucy Spacecraft Yana Kusa Da Nufin Asteroid Na Farko akan Aikin Sa Na Shekara 12

By

Kumbon Lucy, wanda NASA ta harba a watan Oktoban 2021, yana kusa da farkon abin da ya nufa, wani karamin asteroid mai suna Dinikinesh. Bayan tafiya sama da mil miliyan 33 a sararin samaniya, Lucy yanzu tana da nisan mil miliyan 4.7 daga asteroid. Duk da haka, har yanzu yana buƙatar yin ƙarin mil miliyan 16 don isa Dinikinesh a ranar 1 ga Nuwamba.

Tawagar da ke bayan aikin sun lura cewa hasken asteroid yana ƙaruwa yayin da Lucy ke gabatowa. Kumbon ya yi amfani da babbar kyamararsa, L'LORRI, don daukar jerin hotuna don kewayawa na gani. Ta hanyar kwatanta matsayin asteroid da bangon tauraron, ƙungiyar za ta iya tabbatar da madaidaicin tashi.

Don daidaita yanayin yanayinta, Lucy ta gudanar da wani ɗan ƙaramin gyara a ranar 29 ga Satumba, inda ta canza saurinta da kusan mil 0.1 a cikin awa ɗaya. Wannan zai ba da damar jirgin ya wuce tsakanin mil 265 daga sararin samaniya a lokacin tashi. Za a sami wata dama don daidaita yanayin a watan Oktoba idan ya cancanta.

A lokacin da aka dakatar da sadarwa a takaice daga ranar 6 ga Oktoba zuwa tsakiyar Oktoba, Lucy ta ci gaba da daukar hotunan asteroid, wanda za a mayar da shi duniya da zarar an sake kafa hanyar sadarwa.

Dinikinesh ƙaramin dutsen sararin samaniya ne a cikin babban bel ɗin taurari, wanda girmansa ya kai kusan rabin mil kawai. An kara da shi a cikin tafiyar aikin don gwada tsarin sa ido na tashar jirgin don yin daidaitaccen hoto yayin saduwa da asteroids cikin sauri.

Lucy za ta ci gaba da tafiya don ziyartar wasu asteroids guda bakwai a cikin rukunin Trojan, farawa a cikin 2027. Trojans rukuni ne na asteroids waɗanda ke jagorantar kuma suna bin Jupiter yayin da yake kewaya Rana.

An ba wa wannan manufa suna ne bayan burbushin Australopithecine, Lucy, da aka gano a 1974. Dinikinesh, wanda aka fi sani da Lucy, shine sunan Habasha ga burbushin kakannin mutum. An gano asteroid a cikin 1999 kuma an zaɓi shi a matsayin manufa don manufa a cikin Janairu.

Source: NASA