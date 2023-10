NASA za ta ƙaddamar da tsarin sadarwa na Laser zuwa tashar sararin samaniya ta duniya

By

NASA na shirin aika tsarin sadarwa na Laser zuwa tashar sararin samaniya ta kasa da kasa (ISS) wata mai zuwa. Za a shigar da tsarin, wanda aka fi sani da ILLUMA-T, akan tsarin waje na ISS. Manufarsa ita ce nuna manyan hanyoyin sadarwa na Laser na bayanai daga tashar sararin samaniya zuwa NASA's Laser Communications Relay Demonstration (LCRD), wanda zai tura bayanan zuwa duniya.

LCRD, wanda aka ƙaddamar a cikin 2021, a halin yanzu yana aika bayanai zuwa Duniya daga geosynchronous orbit akan ƙimar 1.2 Gbps. A matsayin tauraron dan adam na relay, LCRD yana ba da damar ayyukan sararin samaniya don aika bayanan su ta hanyar haɗin laser zuwa relay, wanda sannan ya tura shi zuwa tashoshin ƙasa a duniya. Haɗin ILLUMA-T da LCRD za su kafa tsarin sadarwa na Laser na farko na NASA na biyu.

Amfanin tsarin laser akan hanyoyin sadarwar gargajiya shine cewa suna ba da ƙimar bayanai mafi girma yayin da suke da sauƙi kuma suna buƙatar ƙarancin iko. Wannan yana da fa'ida musamman lokacin kera jiragen sama.

Cibiyar Kula da Jiragen Sama ta NASA ta Goddard ce ke sarrafa nauyin ILLUMA-T, tare da haɗin gwiwar Cibiyar Sararin Samaniya ta Johnson da Cibiyar Nazarin Fasaha ta Massachusetts Lincoln Laboratory for Space Communications and Navigation (ScaN). An shirya ƙaddamar da na'urar sadarwar Laser a ranar 5 ga Nuwamba, a cikin kumbon SpaceX Dragon daga Cibiyar Sararin Samaniya ta NASA ta Kennedy a Florida.

Baya ga ILLUMA-T, jirgin saman Dragon zai kuma ɗauki wasu gwaje-gwaje, kayan aiki, da kayayyaki ga ma'aikatan jirgin 70 na Expedition. Ɗaya daga cikin irin wannan gwaji shine Gwajin Waves na Atmospheric (AWE), wanda zai auna halaye da motsin raƙuman yanayi. AWE na nufin inganta fahimtar yanayin duniya, yanayi, yanayi, da haɓaka dabarun rage tasirin yanayin sararin samaniya.

Source: NASA