Jirgin sama na Juno na NASA ya Ɗauki Hoton Jupiter's Moon, Io

Kwanan nan kumbon Juno na NASA ya dauki hoton wata na hudu na Jupiter, Io, a lokacin da yake tashi. Hoton ya bayyana alamun manyan ayyuka masu aman wuta da sama kamar lava a kan wata. Wannan sabon binciken ya kara wa dimbin bayanan da Juno ya riga ya bayar game da Jupiter da watanninsa.

Ƙarfin Juno ya wuce abin da ake tsammani, wanda ya sa NASA ta faɗaɗa manufarta don ƙara gano tsarin Jovian. Ta hanyar ɗaukar hotuna irin wannan na Io, masana kimiyya za su iya fitar da ƙarin bayanai masu mahimmanci game da wannan wata mai ban sha'awa.

Io an san shi da matsanancin ayyukansa na volcanic kuma ana ɗaukarsa ɗaya daga cikin jikunan volcanic mafi yawan aiki a cikin tsarin hasken rana. Fuskokinta na cike da tsaunuka masu yawa da tafkuna na silicate lava, waɗanda za a iya gani suna fashewa da fitar da iskar sulfur. Ana iya ganin waɗannan ayyukan volcanic daga duniya tare da taimakon na'urar hangen nesa.

Don ɗaukar wannan hoton na kusa da Io, Juno ya yi amfani da kayan aikin sa na JunoCam lokacin tashi. Wannan kayan aikin ya haifar da bidiyon da bai wuce lokaci ba, wanda ya baiwa kumbon damar daukar wata ta kusurwoyi daban-daban. Bayanan da aka tattara za su ƙara ƙara yin nazari game da hanyoyin tutsun wuta na Io da kuma ba da gudummawa ga fahimtarmu game da wata.

Manufar Juno, wanda aka ƙaddamar a ranar 5 ga Agusta, 2011, ya riga ya ba da fiye da terabit na bayanan kimiyya game da Jupiter. Ya isa duniyar giant a ranar 4 ga Yuli, 2016, kuma za ta ci gaba da nazarinsa har zuwa 2025 ko kuma muddin ta ci gaba da aiki.

Tsawaita aikin na kumbon zai mayar da hankali ne kan binciken sirrikan watannin Jupiter, ciki har da Europa da Io. Tare da kowane sabon bincike, Juno yana kawo mu kusa don tona asirin wannan katafaren iskar gas mai ban sha'awa da na wata daban-daban.

