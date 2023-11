James Webb Space Telescope Ya Ɗauki Hoto Mai Ban Mamaki na Cibiyar Galactic

By

Na'urar hangen nesa ta James Webb, wanda Hukumar Kula da Sararin Samaniya ta Kasa (NASA) ke sarrafa shi, kwanan nan ya fitar da wani hoto mai ban tsoro na Sagittarius C (Sgr C), yanki mai kafa tauraro mai kusan shekaru 300 mai nisa daga Sagittarius A* , Baƙar fata mai girman gaske a tsakiyar tauraron mu na Milky Way. Wannan sabon hoton hoto yana ba da matakan da ba a taɓa ganin irinsa ba na daki-daki da tsabta, yana nuna abubuwan da ba a taɓa ganin su ba.

Babban jami’in bincike na tawagar sa idon, Samuel Crowe, dalibi mai karatun digiri na farko a Jami’ar Virginia, ya bayyana jin dadinsa, yana mai cewa, “Tare da matakin ƙuduri da azancin da muke samu daga na’urar hangen nesa ta Webb, muna ganin abubuwa da yawa a wannan yanki don a karon farko.” Mashawarcin Crowe, Farfesa Jonathan Tan, ya ƙara jaddada mahimmancin nazarin cibiyar galactic, yana mai bayyana ta a matsayin mafi munin yanayi a cikin taurarinmu, inda ka'idodin samuwar taurari za su iya yin gwaji mai tsanani.

A cikin hoton, NASA ta ba da rahoton kasancewar gungu na protostars, waɗanda taurari ne waɗanda har yanzu ke kan aiwatar da ƙira da tara taro. Waɗannan protostars suna fitar da fita wanda ke haifar da haske mai haske a cikin gajimare mai duhu-infrared. Daga cikin taurari 500,000 da aka kiyasce a cikin hoton, wani babban tauraro, wanda ya ninka adadin Ranarmu sau 30, yana haskakawa a tsakiyar wannan gungu na matasa. Abin sha'awa shine, girman gajimaren da ke fitowa daga protostar yana da tsayi sosai har yana toshe hasken taurarin da ke bayansa, wanda ke haifar da bayyanar da alama ba ta da cunkoso.

Tauraron sararin samaniya na James Webb babu shakka ya bayyana dumbin bayanai game da samuwar tauraro a cikin mahalli mai kalubalantar cibiyar mu ta galaxy. Tare da iyawarta mafi girma, ta zarce bayanan infrared na baya, yana samarwa masana kimiyya sabon hangen nesa kan fahimtar sarƙaƙƙiyar ƙaƙƙarfan unguwarmu.

Tambayoyin (FAQ)

Tambaya: Menene James Webb Space Telescope?

A: The James Webb Space Telescope wani bincike ne na sararin samaniya wanda NASA ke sarrafa shi, wanda aka tsara don nazarin abubuwan sararin samaniya a cikin hasken infrared.

Tambaya: Menene sabon hoton na James Webb Space Telescope ya bayyana?

A: Hoton da na'urar hangen nesa ta dauka ya nuna bayanan da ba a taba ganin irinsa ba na yankin da ke samar da tauraro da aka fi sani da Sagittarius C, wanda ke kusa da babban rami mai girma a tsakiyar galaxy din mu.

Tambaya: Me yasa nazarin cibiyar galactic yake da mahimmanci?

A: Cibiyar galactic tana wakiltar matsananciyar yanayi a cikin galaxy ɗinmu kuma tana ba da dama don gwada ka'idodin samuwar taurari sosai.

Tambaya: Menene protostars?

A: Protostars taurari ne a cikin tsarin samuwar, har yanzu suna tara taro yayin da suke haɓaka.

Tambaya: Menene yawa na gajimare mai tasowa na protostar?

A: Girgizar da ke kewaye da tauraron dan adam a cikin hoton yana da yawa sosai, yana toshe hasken taurari a bayansa kuma yana haifar da bayyanar wani yanki mara cunkoso.