Binciken Sararin Samaniya na NASA na Europa Clipper: Gayyatar 'Yan Duniya Su Bar Alamarsu a Sararin Samaniya

NASA na shirin fara wani muhimmin aiki na musamman ga watan Jupiter, Europa, tare da binciken binciken sararin samaniyar da za su yi na Europa Clipper. Wannan babban yunƙuri na nufin bincike da bincika yuwuwar kasancewar wata a rayuwa. Abin sha'awa, NASA tana ba da dama ga mutane daga ko'ina cikin duniya don shiga cikin wannan tafiya mai cike da tarihi ta hanyar sanya sunayensu a cikin wani microchip da za a ɗauka a cikin jirgin.

A cikin tarihin tarihinta, NASA ta sha shiga jama'a akai-akai ta hanyar mika gayyata don aika sunayensu zuwa sararin samaniya. Wannan al'ada, da nufin haɓaka goyon bayan jama'a, ta haɓaka kyakkyawar ma'ana tsakanin 'yan ƙasa da abubuwan al'ajabi na duniya. Daga sanya suna rovers zuwa jigilar sa hannun da aka rubuta da hannu, NASA ta ci gaba da samun hanyoyin kirkire-kirkire don shigar da mutane cikin bukatunsu na sama.

Game da Europa Clipper, NASA ta gayyaci mutane da su ƙara sunayensu zuwa microchip wanda zai bi binciken. Yayin da kumbon ya tunkari gasar Europa, zai shiga cikin sirrikan wannan wata, inda zai rika lalubo alamun wata boyayyiyar teku a karkashinsa. Bugu da ƙari, aikin yana neman gano wuri mai yuwuwar saukowa don aikin bincike na gaba.

Ya zuwa yau, an riga an ƙaddamar da sunaye sama da 840,000 don haɗawa a cikin microchip na Europa Clipper, shaida ga ban mamaki jama'a game da binciken sararin samaniya. Haka kuma, kumbon zai dauki waka mai taken "Abin Yabo: Waka don Europa" na Mawakin Amurka Ada Limon, yana mai nuna ban mamaki ga yanayin asalin ruwan mu.

A watan Oktoban shekara mai zuwa ne aka shirya kaddamar da na’urar tantancewa na Europa Clipper, wanda ke zama farkon tafiyarsa da zai wuce Mars da Duniya kafin ya isa Jupiter. Binciken ya yi niyyar kwashe shekaru da yawa yana lura da Europa, yana bincika duka bangarorin Jupiter da ke fuskantar sa. A ƙarshe, manufar Clipper na Europa za ta ƙare da wani hatsari mai ban mamaki a Ganymede, wani ɗayan watannin Jupiter.

Wannan yunƙurin yana zama shaida ga ƙudirin NASA na haɓaka haƙƙin jama'a da sha'awar sararin samaniya. Ta hanyar kyale mutane su bar alamarsu akan Clipper na Europa, NASA tana juya abin da in ba haka ba zai zama binciken sararin samaniya guda ɗaya cikin jirgin ruwan sararin samaniya wanda ke wakiltar ruhin binciken ɗan adam.

FAQs

1. Ta yaya zan iya shiga cikin wannan manufa?

Don shiga, kawai ziyarci europa.nasa.gov/message-in-a-bottle/sign-on/ kuma ƙara sunan ku zuwa microchip na sararin samaniya kafin 31 ga Disamba.

2. Shin akwai iyaka ga adadin sunayen da za a iya ƙaddamar?

A'a, babu iyaka. NASA tana maraba da sunaye da yawa gwargwadon yiwuwa don haɗa su akan microchip.

3. Zan sami wani tabbaci bayan mika sunana?

Yayin da NASA ba ta bayar da tabbacin mutum ɗaya ba, ka tabbata cewa za a haɗa sunanka akan microchip.

4. Yaushe ake sa ran za a yi gasar Europa Clipper zai isa Europa?

Idan komai ya yi kyau, kumbon zai shiga sararin samaniyar Jupiter a cikin kusan shekaru biyar daga ranar da aka harba shi.

5. Menene zai faru da Clipper na Europa bayan kammala aikinsa?

Jirgin na shirin fadowa cikin Ganymede, wani daya daga cikin watannin Jupiter.