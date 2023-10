NASA Ta Fitar Da Cikakkun Hotunan Watan Jupiter Io Tare Da Gano Wani Sabo A Yanayin Jupiter

By

NASA ta fitar da cikakkun hotuna na Io, daya daga cikin kusan watanni 90 na Jupiter, wanda binciken Juno ya kama yayin wani jirgin sama na baya-bayan nan. An san Io a matsayin duniya mafi yawan wutar lantarki a cikin Tsarin Rana, tare da ɗaruruwan tsaunukan da ke rufe samansa. Ana iya ganin wannan tashin wuta daga doron kasa ta hanyar amfani da manyan na'urorin hangen nesa, har ma akwai tafkunan narkakkar lava na silicate a saman wata.

Hotunan daga binciken Juno sun nuna saman Io na jujjuyawa, wanda aka haskaka da manyan facin jajayen narkakkar. Io ya fuskanci ja-in-ja tsakanin Jupiter da sauran watanninsa guda biyu, Europa da Ganymede, wanda ke haifar da mikewa da matsewa akai-akai. An yi imanin waɗannan ayyukan suna da alaƙa da fashewar abubuwa da yawa daga tsaunuka masu yawa. A watan Disamba, Juno zai dawo don kallon Io a nesa kusa da nisan kilomita 1,500 a saman samansa.

Baya ga hotunan Io, NASA ta yi wani bincike mai zurfi game da yanayin Jupiter. Yin amfani da bayanai daga na'urar hangen nesa ta James Webb na NIRCam, masu bincike sun gano wani magudanar ruwa mai sauri na jet mai nisan sama da kilomita 4,800 kusa da ma'aunin Jupiter. Wannan rafi na jet yana tafiya a cikin sauri mai ban sha'awa na kilomita 515 a cikin sa'a guda, wanda ya ninka ci gaba da iskar guguwa mai lamba 5 a duniya. Ya kasance a cikin ƙananan stratosphere na duniya, wannan binciken yana ba da haske game da yanayin yanayin Jupiter.

Hotunan Jupiter sun bayyana daban-daban daga sanannun duhu orange da sautunan kirim. An ɗauki waɗannan hotuna ta amfani da NIRCam da Kayan Aikin Mid-InfraRed, suna ɗaukar tsayin raƙuman infrared daga 0.6 zuwa 28 microns. Ta hanyar toshe hasken abu mafi haske, masana ilmin taurari sun sami damar kama abubuwan da ke kewaye da shi. An ɗauki kowane hoto ta hanyar amfani da tacewa daban-daban don ɗaukar tsawon raƙuman ruwa daban-daban, kuma an haɗa sassan waɗannan hotunan don ƙirƙirar hoto mai launi na ƙarshe.

A cikin waɗannan hotuna, ɗigon fari masu haske da ɗigon ruwa suna wakiltar saman saman gajimare masu tsayi na guguwa mai raɗaɗi, yayin da sassan jajayen ke nuna auroras da ke saman sandunan arewa da kudancin duniya.

Sources:

- NASA (labari mai tushe)

- Jami'ar Basque Country a Bilbao, Spain (Ricardo Hueso, marubucin jagora akan binciken)