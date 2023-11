Matsakaicin Kiɗa da Cosmos: Fassara Taurari zuwa Art

By

Kyau da asirai na sararin sama sun daɗe suna ɗaukar tunanin ɗan adam. Masu zane-zane, musamman, sau da yawa, sun sami kwarin gwiwa a cikin faɗuwa da sarƙaƙƙiyar sararin samaniya. Duk da yake na'urorin hangen nesa kamar Chandra X-ray Observatory, Hubble, da Spitzer sun ba da cikakkiyar fahimta game da sararin samaniya, sha'awar sararin samaniya ya kasance. Yanzu, haɗin gwiwa tsakanin NASA's Chandra X-ray Observatory da SYSTEM Sauti ya cike gibin da ke tsakanin kimiyya da fasaha, ƙirƙirar wani aiki na musamman da aka sani da A Universe of Sound.

Universe of Sound shiri ne na son kai bayanai wanda ke juyar da bayanan zurfin sararin samaniya masu ban sha'awa daga na'urorin hangen nesa na NASA zuwa abubuwan da ake ji. Ta amfani da taswirar lissafi don sanya sauti na dijital zuwa ƙimar pixel, aikin yana ba masu sauraro damar sanin bayanan taurari ta hanyar ji. Ba kamar ƙoƙarin son son bayanan baya ba, mawakiya Sophie Kastner ta ɗauki wannan aikin gaba ta hanyar ƙirƙirar kiɗan da ƙwararrun mawaƙa za su iya takawa akan kayan kida na gaske.

Sabon yanki na Kastner, "Where Parallel Lines Converge," yana canza X-ray, infrared, da kuma bayanan gani na Cibiyar Galactic Milky Way zuwa cikin ban dariya na bayanin kula. Zane wahayi daga wani haɗe-haɗe hoto da aka ƙirƙira a cikin 2009, Kastner yana mai da hankali kan abubuwa masu ɗaukar hankali kamar tsarin taurari biyu, fitattun filaments, da babban rami mai girma a tsakiyar Milky Way.

Ta hanyar haɗin fassarar fasaha da ƙa'idodin ilmin lissafi, sararin samaniya na sauti ba tare da matsala ba yana haɗa fasaha da kimiyya. Algorithms na kwamfuta taswirar lissafi taswirar bayanai daga Chandra, Hubble, da Spitzer zuwa sautin da mutane ke iya gane su. Daga nan Kastner ya ɗauki wannan bayanan kuma yana ƙara jujjuyawar fasaha, yana tabbatar da cewa mawaƙa na gaske za su iya kunna kiɗan.

Wannan aikin yana ba da sabuwar hanya ta musamman don ɗan adam don yin hulɗa tare da sararin samaniya, haɗa kayan aikin kimiyya da ikon faɗar fasaha. Kamar yadda Kastner ya bayyana shi, ɗaukar bayanan da aka fassara daga sararin samaniya da kuma sanya karkatar da ɗan adam a kansa yana daidai da rubuta labarin ƙagaggun da ya dogara da ainihin gaskiya. Wannan shaida ce dawwamammiyar alaka tsakanin bil'adama da sararin sama.

Don bincika mahaɗar ilmin taurari da fasaha, abun da Kastner ya ƙunshi, “Where Parallel Lines Converge,” yana samuwa don saukewa azaman waƙar takarda daga gidan yanar gizon Chandra. Ƙungiyar Eclat ce ta rubuta wannan yanki kuma Charles-Eric Fontaine ne ya gudanar da shi. Duniyar Sauti tana ba da sabon hangen nesa kan fahimtarmu game da sararin samaniya, yana gayyatar mu don bincika sararin samaniya ta hanyar jituwa da karin waƙoƙin kiɗa.

Tambayoyin Tambayoyi:

1. Menene Universe of Sauti?

Universe of Sound aikin haɗin gwiwa ne tsakanin NASA's Chandra X-ray Observatory da SYSTEM Sauti wanda ke canza bayanan gani mai zurfi daga na'urorin hangen nesa zuwa abubuwan da ake ji.

2. Ta yaya Universe of Sauti ke aiki?

Algorithms na sonification na bayanai suna taswirar bayanan gani daga na'urorin hangen nesa na NASA zuwa sautunan da mutane za su iya fahimta. ƙwararrun mawaƙa sai su kunna waɗannan sautuna akan kayan kida na gaske, suna ƙirƙirar ƙira na musamman.

3. Menene manufar A Universe of Sauti?

Universe of Sound na da niyya don cike gibi tsakanin kimiyya da fasaha ta hanyar ba da sabuwar hanya don mutane don mu'amala da bayanan sararin samaniya. Yana ba da dama don dandana abubuwan al'ajabi na sararin samaniya ta hanyar ji.

4. Menene mahimmancin gudummawar Sophie Kastner?

Mawakiyar Sophie Kastner ta ɗauki aikin son sanin bayanai ta ƙara ƙirƙira kiɗan da ƙwararrun mawaƙa za su iya takawa akan kayan kida na gaske, ƙara jujjuyawar fasaha ga aikin. Ƙungiyoyin ta, kamar "Where Parallel Lines Converge," suna ba da fassarar musamman na bayanan sararin samaniya.

5. Ta yaya zan iya fuskantar Duniyar Sauti?

Ɗaya daga cikin abubuwan da Sophie Kastner ya yi, "Where Parallel Lines Converge," yana samuwa don saukewa azaman waƙar takarda daga gidan yanar gizon Chandra. Hakanan za'a iya sauraron ta ta faifan bidiyo da ƙungiyar Ensemble Éclat ta yi.