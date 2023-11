Sabon Gano: Jakar kayan aiki da 'Yan sama jannati NASA suka ɓace a bayyane a sararin samaniyar Burtaniya

By

Wani abin mamaki a binciken sararin samaniya ya bayyana, wanda ya dauki hankulan masu kallon sararin samaniya a Burtaniya. 'Yan sama jannati NASA Jasmin Moghbeli da Loral O'Hara sun yi kuskure da gangan jakar kayan aiki a yayin da suke aikin gyara hasken rana a tashar sararin samaniya ta kasa da kasa (ISS). Yanzu, wannan jakar kayan aikin da ba ta dace ba a bayyane take tana kewaya duniya, tana ba da wani abin kallo na musamman ga duk masu sha'awar sirrin sararin samaniya.

Manyan masana ilmin taurari daga sanannen shirin na'urar hangen nesa sun yi nasarar gano jakar kayan aiki, wanda ke baiwa masu sha'awar sanye da na'urar hangen nesa damar kallon ta yayin da take tafiya da daddare. Jakar, tana da tsari mai girman jaka kuma an tsara ta azaman tarkacen sararin samaniya mai lamba 58229/1998-067WC, an hango shi a kusa da ISS.

Don ganin wannan abin ban mamaki, mazauna kudancin Biritaniya suna da mafi kyawun damar duba jakar kayan aikin da ba ta da kyau a cikin takamaiman lokaci. Idan yanayin yanayi ya ba da izini, masu sa ido za su iya hango shi tsakanin 6.24 na yamma zuwa 6.34 na yamma ranar Talata. Koyaya, mafi kyawun lokacin da za a shaida wannan wasan kwaikwayo na sama shine ranar 24 ga Nuwamba, daga 5.30 na yamma zuwa 5.41 na yamma.

Yayin da binciken sararin samaniya ya fi mayar da hankali kan ci gaban fasaha da bincike na kimiyya, wannan gagarumin abin da ya faru yana tunatar da mu yanayin da ba a iya tsinkaya da ban tsoro na sararin samaniya. Gano jakar kayan aikin da wani ɗan sama jannatin Japan Satoshi Furukawa yayi na bazata ya ƙara wani abu mai ban sha'awa ga labarin. A wani yanayi da ba zato ba tsammani, Furukawa yana ƙoƙarin ɗaukar hoton tsaunin Fuji daga ISS lokacin da ya ɗauki hoton abin da ya ɓace ba da gangan ba.

FAQ:

Tambaya: Ta yaya zan iya ganin jakar kayan aiki?

A: Idan kana da binoculars ko na'urar hangen nesa, duba zuwa sama a lokutan da aka keɓe kuma, yanayi ya ba da izini, za ka iya hango jakar kayan aiki.

Tambaya: Shin jakar kayan aiki tana da haɗari?

A: An rarraba jakar kayan aiki azaman tarkacen sararin samaniya, amma bayyanarsa na gani ba ya haifar da haɗari nan take.

Tambaya: Ta yaya 'yan sama jannatin suka yi asarar jakar kayan aikinsu?

A: Yayin da ake yin gyare-gyare a kan na'urar hasken rana, jakar da aka yi kuskure ta ɓace kuma daga baya aka sake shi zuwa sararin samaniya.

Tambaya: Shin har yanzu zan iya lura da jakar kayan aiki bayan takamaiman kwanakin?

A: Saboda yanayin da ba a iya faɗi ba na kewayenta da yuwuwar canje-canje a yanayin yanayi, ganuwa na iya bambanta fiye da lokacin da aka bayar.