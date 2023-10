NASA Ta Yi Nasarar Buga 3D da Gwaji Nozzle Injin Roket don Zurfafa Sararin Samaniya

By

NASA ta sami gagarumin ci gaba a masana'antar ƙari ta hanyar samun nasarar bugu na 3D da gwada sabon bututun injin roka a matsayin wani ɓangare na aikin RAMFIRE. RAMFIRE, wanda ke tsaye ga Manufacturing Additive Manufacturing for the Four Industrial Revolution, NASA's Space Technology Mission Directorate (STMD) ne ke samun tallafi. Wannan aikin yana da nufin haɓaka masana'anta da haɓaka sabbin hanyoyin motsa jiki don ayyukan zurfafa sararin samaniya na NASA a nan gaba.

Tare da haɗin gwiwar mai haɓaka kayan Elementum 3D, injiniyoyin NASA daga Cibiyar Jirgin Sama ta Marshall sun ƙirƙira almuran mai walda wanda aka sani da A6061-RAM2. Wannan bambance-bambancen aluminium yana da mahimman kaddarorin da ke jure zafi don amfani a injunan roka. Ta hanyar buga bututun ƙarfe na 3D a matsayin yanki ɗaya, lokacin masana'anta yana raguwa sosai idan aka kwatanta da nozzles ɗin da aka ƙera na al'ada, wanda zai iya buƙatar har zuwa 1,000 sassa daban-daban.

Buga bututun RAMFIRE na 3D da aka buga yana haɗa ƙananan tashoshi na ciki don kwantar da bututun ƙarfe yayin aiki da hana narkewa. Yanayinsa mara nauyi yana ba da damar samar da kayan aiki masu ƙarfi, yana ba da damar ayyukan sararin samaniya mai zurfi waɗanda ke ɗaukar nauyin kaya masu nauyi. Wannan yana da mahimmanci ga shirin NASA na Moon zuwa Mars, wanda ke da nufin tabbatar da kasancewar ɗan adam na dogon lokaci akan wata kuma a ƙarshe ya aika da ayyukan ɗan adam zuwa duniyar Mars.

RAMFIRE bututun bututun ya yi gwajin zafin wuta, gami da daidaitawar mai daban-daban, a Yankin Gwajin Gabas ta Marshall. Gwaje-gwajen sun nuna cewa bututun bututun na 3D na iya yin aiki yadda ya kamata a cikin buƙatar mahalli mai zurfi da jure yanayin zafi, tsari, da matsi. Hakanan ana raba bututun bututun tare da masu ruwa da tsaki na kasuwanci da masana kimiyya, tare da kamfanonin sararin samaniya suna kimanta sabon alloy na aluminum da tsarin bugu na 3D don aikace-aikace daban-daban.

Wannan nasarar da NASA ta samu ya nuna karuwar amfani da masana'anta a cikin samar da abubuwan injin roka. Sauran kamfanoni, irin su AMCM da Agile Space Industries, suma suna amfani da fasahar bugu na 3D don kera ɗakunan konewa da sassan roka masu mahimmanci. Waɗannan ci gaba a masana'antar ƙari suna da mahimmanci ga makomar binciken sararin samaniya da haɓaka na'urori masu tasowa.

Sources:

- NASA Nasarar Buga 3D da Gwaji Sabon Injin Roka don Ayyukan Zurfafa-Space (labarin tushe)

– NASA Marshall Space Flight Center

- Babban 3D

– RAMFIRE (Reactive Additive Manufacturing for the Four Industrial Revolution) aikin

- A6061-RAM2 bambancin aluminum

- Fasahar bugu na 3D a cikin masana'antar injin roka

- AMCM's karfe Laser Beam Powder Bed Fusion (PBF-LB) firintar 3D don samar da roka a sararin samaniya

- Agile Space Industries' amfani da Ni625 foda don 3D bugu sarari roka sassa