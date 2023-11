Sabbin Matsalolin Da Aka Cimma a Faɗuwar 2023 Taro: Bikin Majagaba na Kimiyya da Fasaha

A yayin Taron Taro na 2023 da aka gudanar a Place des Arts, kusan ɗalibai 1,000 ne suka yi tafiya a matakin Salle Wilfrid-Pelletier don karɓar digirin da suka samu sosai. Jami'ar ta yi amfani da wannan damar don gane fitattun mutane saboda gagarumar gudunmawar da suke bayarwa ga kimiyya da fasaha.

Ɗaya daga cikin irin waɗannan mutanen da aka karrama yayin bikin safiya shine MiMi Aung, wanda aka ba shi lambar girmamawar Likitan Kimiyya, girmamawa. Aung, majagaba injiniyan sararin samaniya, ya kafa tarihi yayin da yake aiki a NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL). Ta jagoranci ƙirƙira da nasarar jirgin sama na farko don samun nasarar jirgin sama mai ƙarfi da sarrafawa a wata duniyar. Jirgin da ya fashe mai suna "Ingenuity" ya tashi ne a cikin sirarar yanayin duniyar Mars kuma ya ci gaba da tashi sama na tsawon dakika 39 mai ban sha'awa. Idan aka kwatanta, jirgin farko na 'yan'uwan Wright a Duniya ya dauki dakika 12 kacal. Hazakar Aung ta haifar da nasara sama da 60 manufa don "Hazika" a cikin shekaru biyu da suka gabata. Da take fadada hangen nesa, Aung kwanan nan ta shiga Amazon's Project Kuiper a matsayin darektan gudanarwar shirye-shiryen fasaha, inda take da niyyar haɓaka hanyoyin intanet ta hanyar sadarwa ta tauraron dan adam a cikin ƙasa mara nauyi.

A cikin bikin Taro na yamma, Jami'ar ta karrama Robert Houle, masanin fasaha kuma McGill wanda ya kammala digiri, tare da darajan lakabi na Doctor of Laws, honoris causa. Tafiyar Houle a matsayin wanda ya tsira daga makaranta ya kai shi ga samun nutsuwa da bayyana kansa ta hanyar zane da zane. A cikin shekaru biyar da suka gabata, ya zama ɗaya daga cikin fitattun mutane a fasahar Kanada ta zamani. Houle ya sadaukar da rayuwarsa don bayar da shawarwari don amincewa da masu fasaha na asali da kuma kafa jagorancin 'yan asali a cikin cibiyoyin ilimi da al'adu. Musamman ma, ya zama farkon mai kula da fasahar ƴan asalin ƙasar ta zamani a Gidan Tarihi na Wayewa na Kanada kuma shine farfesa na farko na Nazarin Asalin Asalin a Kwalejin Fasaha da Zane ta Ontario. Gudunmawar na musamman da Houle ya bayar ga fasahar Kanada ta ba shi girma da yawa, gami da lambar yabo ta Janet Braide Memorial Award for Excellence in the Canadian Art History, wanda ya ci nasara sau biyu.

Taron faɗuwar 2023 ya yi bikin nasarorin waɗannan fitattun mutane waɗanda suka tura iyakokin kimiyya da fasaha. Gudunmawarsu mai tasiri ba shakka za ta zaburar da tsararraki masu zuwa don kaiwa ga sabon matsayi da ƙirƙirar gadon kansu na dindindin.

FAQ

Menene Honouris causa?

Honoris causa kalma ce ta Latin da ake amfani da ita don nuna digirin girmamawa da jami'a ko cibiyoyi ke bayarwa ba tare da mai karɓa ya kammala abubuwan da aka saba na ilimi ba.

Wanene MiMi Aung?

MiMi Aung injiniyan sararin samaniya na majagaba ne wanda ya jagoranci ƙirƙira da tashi na jirgin sama na farko, mai suna "Ingenuity," don samun nasarar jirgin sama mai ƙarfi da sarrafawa a wata duniyar.

Wanene Robert Houle?

Robert Houle ƙwararren ɗan wasa ne, wanda ya tsira daga makarantar zama, kuma fitaccen mutum a cikin fasahar Kanada ta zamani. An san shi don ba da shawararsa ga masu fasaha da jagoranci a cikin cibiyoyin ilimi da al'adu.