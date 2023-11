Binciken Archaeological Gano Ya Bayyana Mutane Tsofaffi Sun Sa Takalmi A Afirka Ta Kudu

By

A baya-bayan nan masu binciken kayan tarihi sun yi wani bincike mai zurfi a gabar tekun Cape na Afirka ta Kudu wanda ke kalubalantar fahimtarmu game da ci gaban fasahar dan Adam na farko. Sakamakon binciken ya nuna cewa dadadden mutane mai yiwuwa sun kasance suna sanye da takalma a lokacin Tsakiyar Dutsen Tsakiya, lokacin da aka fi sani da lokacin Mesolithic a prehistory na Afirka. Wannan binciken, wanda ya samo asali a tsakanin shekaru 75,000 zuwa 150,000 da suka wuce, yana nuna yuwuwar cewa ’yan Adam na dā sun mallaki ƙwarewar fahimi fiye da yadda aka yi imani da su a dā.

Takalmi na farko da aka sani, bisa ga binciken binciken kayan tarihi na baya, sun kasance kusan shekaru 6,000 ne kawai kuma an same su a sassan Turai. A baya an yi tunanin cewa mutane a Afirka ta Kudu ba su sanya takalma ba sai kimanin shekaru 2,000 da suka wuce. Duk da haka, sabbin shaidu a yankin Cape Coast na Afirka ta Kudu sun ƙalubalanci wannan ra'ayi. Burbushin burbushin burbushin halittu ya bayyana abin da masana suka yi imanin sawun mutum ne sanye da wani nau'i na danyen sutura mai kama da takalma.

Bernhard Zipfel, wani mai bincike a Jami'ar Witwatersrand, Cibiyar Nazarin Juyin Halitta ta Johannesburg, ya ce waɗannan binciken sun nuna cewa mutanen da suka bar sawun su a gabar tekun Cape a lokacin Tsakiyar Tsakiyar Tsakiyar Tsakiyar Tsakiyar Tsakiyar Tsakiyar Tsakiyar Tsakiyar Tsakiyar Tsakiyar Tsakiyar Tsakiyar Tsakiyar Tsakiyar Tsakiyar Tsakiyar Teku. Ƙasar da ke kan dutsen da ke bakin tekun zai buƙaci kariyar ƙafar ƙafa don hana raunin da zai iya zama m.

Nau'in takalman da ’yan adam na dā ke sawa har yanzu ba su da tabbas saboda yanayin lalacewa na kayan da ake amfani da su. Ba kamar kayan tarihi na dutse ba, takalman da aka yi daga kayan halitta suna raguwa da sauri kuma ba za su iya rayuwa ba har tsawon dubban shekaru. Duk da haka, masu bincike suna amfani da burbushin burbushin halittu a matsayin hanyar yin nazarin takalman da kakanninmu na da. Burbushin burbushin sun hada da tambarin sawun tsohowar sawun, kwafin jiki, da sauran shaidun da za su iya ba da haske game da rayuwar tsohuwar.

Dangane da bayyanar burbushin burbushin, Zipfel ya ba da shawarar cewa tsoffin takalman sun fi kama da “plakkies” ko flops. Kamanceceniya da ke tsakanin burbushin burbushin halittu da takalmi da mutanen San, tsoffin mazauna Kudancin Afirka ke sawa, sun kara goyan bayan wannan hasashe.

Don samun ƙarin haske, Zipfel da abokan aikinsa sun gudanar da gwaje-gwaje sanye da haifuwa na zamani na tsoffin nau'ikan takalmi daban-daban yayin tafiya tare da rairayin bakin teku guda waɗanda waɗannan masu sanye da takalma suka taɓa yawo. Kwatankwacin burbushin burbushin da aka yi da wakoki na zamani da haifuwar ta haifar ya nuna mahimmiyar alaƙa, wanda ya sa masu binciken suka gano aƙalla wuraren waƙa guda uku da mutane sanye da tsoffin takalma suka yi.

Yayin da wasu tambayoyi suka rage kuma ana buƙatar ƙarin bincike, Zipfel da tawagarsa sun yi imanin cewa binciken da suka yi yana taimakawa wajen fahimtar lokacin da mutane suka fara sanya takalma. Wadannan binciken sun yi nuni da cewa yankin kudancin Afirka ya taka muhimmiyar rawa wajen bunkasa fahimi da iya aiki a tsakanin mutanen da. Binciken da Zipfel da abokan aikinsa suka gudanar yana ba da haske mai mahimmanci game da ci gaban fasaha na kakanninmu na farko kuma yana ba da sabon haske game da sarkar iyawarsu.

Tambayoyin (FAQ)

Tambaya: Yaushe aka gano takalman farko da aka sani?

A: An samo takalman farko da aka sani, tun kimanin shekaru 6,000, a sassan Turai.

Tambaya: Menene imani na baya game da amfani da takalma a Afirka ta Kudu?

A: An yi imanin cewa mutane a Afirka ta Kudu ba su sanya takalma ba sai kimanin shekaru 2,000 da suka wuce.

Tambaya: Menene binciken kwanan nan a Afirka ta Kudu ya bayyana?

A: Binciken ya gano burbushin sawun ɗan adam sanye da wani nau'i na ɗanyen sutura mai kama da takalmi, wanda ke nuni da cewa tsoffin mutane a Afirka ta Kudu wataƙila sun kasance suna sanye da takalmi a zamanin tsakiyar dutse.

Tambaya: Wadanne irin takalma ne mutanen zamanin da suka sa?

A: Haƙiƙanin nau'ikan takalman da ɗan adam ke sawa har yanzu ba su da tabbas saboda yanayin lalacewa na kayan. Koyaya, dangane da bayyanar burbushin burbushin, sun fi kama da flops.

Tambaya: Me yasa binciken yake da mahimmanci?

A: Binciken ya kalubalanci imani na baya game da lokaci da kuma amfani da takalma a Afirka ta Kudu, yana nuna cewa mutanen zamanin da sun fi fahimta fiye da yadda ake tunani a baya. Har ila yau, yana nuna mahimmancin yankin kudancin Afirka a cikin ci gaban fahimtar ɗan adam na farko da kuma iya aiki.