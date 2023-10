NASA Tauraron Sararin Samaniya na Roman don Juya Juyin Binciken Hanyar Milky

By

NASA mai zuwa Nancy Grace Roman Space Telescope an saita shi don samar da ra'ayoyin da ba a taɓa gani ba a cikin tsakiyar galaxy Milky Way. Wanda aka tsara don ƙaddamarwa a cikin 2027, wannan manufa za ta yi amfani da fasahar microlensing don lura da ɗaruruwan miliyoyin taurari, mai yuwuwar haifar da ci gaba mai zurfi a cikin sararin samaniya na lokaci.

Sauya kalamai: Manufar tana da nufin sanya ido kan taurari don tatsuniyoyi, wanda ke nuni da kasancewar taurari, taurari masu nisa, abubuwan ƙanƙara a bayan tsarin hasken rana, da keɓaɓɓen ramukan baƙar fata da sauran abubuwan mamaki. Ta hanyar lura da shi, ana sa ran na'urar hangen nesa ta Roman za ta kafa sabon tarihi don gano mafi sani na exoplanet, da bayyana wani hangen nesa a cikin wani yanki na galactic na daban wanda zai iya zama gida ga duniyar da ba a sani ba.

Masanin taurari na lokaci-lokaci yana mai da hankali kan nazarin yadda sararin samaniya ke tasowa akan lokaci, kuma kulawar da Roman na dogon lokaci zai ba da gudummawa sosai ga wannan fanni. Na'urar hangen nesa za ta haɗu da hanyar sadarwa na masu sa ido a duk faɗin duniya, tare da ɗaukar hoto tare da nazarin canje-canje a cikin sararin samaniya. Binciken Galactic Bulge Time-Domain Survey, wanda Roman ya yi, zai bincika musamman hanyar Milky Way, ta yin amfani da ikonsa na infrared don kutsawa gajimare kura da ke hana kallon tsakiyar yankin galaxy.

Za a yi amfani da na'urar hangen nesa ta Romawa da sabon matattarar infrared na kusa da ke ba da damar gano tsawon tsawon haske. Wannan haɓakawa yana faɗaɗa iyakokin tambayoyin sararin samaniya waɗanda na'urar hangen nesa za ta iya magancewa, ta tashi daga ƙarshen tsarin hasken rana zuwa kusurwoyi mafi nisa na sararin samaniya.

Ɗaya daga cikin mahimman dabarun da na'urar hangen nesa ta Roman Space ta yi amfani da ita shine microlensing. Wannan yana faruwa ne lokacin da abu ya daidaita daidai da tauraro na baya, yana haifar da hasken tauraro ya lanƙwasa abin. Waɗannan al'amuran microlensing suna haifar da spikes na ɗan lokaci a cikin hasken tauraro, yana nuna kasancewar wani abu mai shiga tsakani. Ta hanyar lura da irin waɗannan abubuwan da ke faruwa a tsakiyar Milky Way, masu ilimin taurari za su iya gano abubuwan da ba a gani ba kamar taurari, ko da ba za su iya kallon su kai tsaye ba.

Shirin binciken ya hada da daukar hotuna kowane minti 15 na kimanin watanni biyu, tare da maimaita tsarin sau shida a kan aikin farko na shekaru biyar na na'urar hangen nesa. Ana sa ran wannan gagarumin yaƙin neman zaɓe zai gano sabbin taurari a cikin yankin da ba a bayyana ba a cikin taurarin taurarinmu.

Tare da ci gaban fasaha da dabarun bincikensa, na'urar hangen nesa ta Romawa tana shirye don canza fahimtarmu game da Milky Way da haɓaka iliminmu na sararin samaniya gabaɗaya.

FAQ

1. Menene microlensing?

Microlensing wani al'amari ne da ke faruwa a lokacin da wani abu, kamar tauraro ko tauraro, ya zo a daidaita shi tare da tauraro na baya, wanda ya sa hasken daga bayan tauraro ya lanƙwasa kusa da abin da ke shiga tsakani. Wannan yana haifar da haske na ɗan lokaci na hasken tauraro na baya, yana nuna kasancewar abu mai shiga tsakani.

2. Ta yaya na'urar hangen nesa ta Romawa za ta yi amfani da microlensing?

Na'urar hangen nesa ta Roman za ta yi amfani da microlensing don lura da tsakiyar galaxy Milky Way. Ta hanyar lura da jujjuyawar haske na taurarin bayan fage, na'urar hangen nesa na iya gano kasancewar abubuwan da ba a gani ba, kamar taurari da ramukan baƙar fata a cikin tsakiyar galaxy.

3. Menene ilimin taurari na lokaci-yanki?

Taurari-yankin lokaci wani reshe ne na ilimin taurari wanda ke mai da hankali kan nazarin yadda abubuwan sararin samaniya da abubuwan al'ajabi ke canzawa akan lokaci. Ta hanyar lura da nazarin waɗannan canje-canje, masana kimiyya za su iya samun haske game da matakai da yanayin sararin samaniya.

4. Menene Binciken Lokaci-Yanki na Galactic Bulge?

Binciken Galactic Bulge Time-Domain Survey takamaiman yaƙin neman zaɓe ne wanda na'urar hangen nesa ta Rome ta gudanar. Yana da nufin yin nazarin tsakiyar galaxy Milky Way ta hanyar amfani da hangen nesa na infrared na na'urar hangen nesa, wanda zai baiwa masana kimiyya damar gani ta cikin gizagizai na kura da galibi ke rufe mahangar wannan yanki. Wannan binciken zai samar da bayanai masu mahimmanci game da kuzari da halaye na yankin tsakiya na galaxy.

5. Yaushe ne za a ƙaddamar da na'urar hangen nesa ta Romawa?

An shirya kaddamar da na’urar hangen nesa ta Roman Space Telescope a shekarar 2027. Da zarar an tura shi, na’urar hangen nesa za ta fara aikinta na farko na shekaru biyar, inda za ta kawo sauyi ga fahimtar mu game da Milky Way da kuma bayar da gagarumar gudunmawa a fannin ilmin taurari.