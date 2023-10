Tasirin tarkacen Sararin Samaniya akan yanayin Duniya

By

Wani sabon bincike da aka buga a cikin Proceedings of the National Academy of Sciences ya nuna cewa tarkacen sararin samaniya, wanda ya kunshi ragowar sassa na rokoki da na jiragen sama, na yin tasiri mai dorewa a kan yanayin duniya. Masana kimiyya sun gudanar da aikin bincike ta hanyar amfani da kayan aiki mai mahimmanci da aka makala da wani jirgin bincike na musamman don nazarin yanayi kuma sun sami adadi mai yawa na aluminum da ƙananan karafa a cikin stratosphere na duniya.

Masu binciken sun sami damar daidaita wadannan karafa da ba kasafai ake amfani da su a cikin rokoki da tauraron dan adam ba, wanda ke nuni da cewa yuwuwar tururin karfen ya samo asali ne daga kumbon da ke konewa a lokacin da ya sake shiga sararin samaniya. Farfesa Daniel Cziczo, mawallafin binciken, ya bayyana mahimmancin gano wannan abu da ɗan adam ya yi a cikin yankin da ake zaton yana da tsabta. Ya jaddada bukatar yin nazari mai zurfi na duk wani canje-canje da ke faruwa a cikin stratosphere, wanda shine yanki mai tsayayye na yanayi.

Binciken ya yi niyya ne don magance zarge-zargen da aka dade ana yi na cewa masana'antar sararin samaniya ce ke da tasiri a sararin samaniyar duniya. Duk da haka, nazarin wannan yanki, wanda ya kai kilomita 51 a saman saman, yana da matukar wahala. Don gudanar da binciken nasu, masanan sun yi amfani da jirgin NASA WB-57 don gwada yanayin da ke da nisan kilomita 19 a saman kasa a Alaska.

Binciken samfuran ya nuna cewa karafa sun kasance a cikin kusan kashi 10% na barbashi na sulfuric acid, wanda ya zama mafi yawan barbashi a cikin stratosphere kuma suna ba da gudummawa ga kariya da buffer na sararin samaniyar ozone. Bugu da ƙari, masu binciken sun gano abubuwa fiye da 20 a cikin ma'auni daidai da waɗanda aka yi amfani da su a cikin jiragen sama. Musamman ma, karafa irin su lithium, aluminum, jan ƙarfe, da gubar daga sake gwadawa na jirgin sama an sami su da yawa fiye da karafa da aka samu a cikin ƙurar sararin samaniya.

Wannan binciken ya zo ne a daidai lokacin da masana'antar sararin samaniya ke samun ci gaban da ba a taba ganin irinsa ba, inda aka harba rokoki 180 a shekarar 2022, idan aka kwatanta da 136 a shekarar 2021. Yayin da ake harba tauraron dan adam da na'urorin sararin samaniya a sararin samaniya da kuma bayansa, yawan tarkacen da ke shiga duniya. ana sa ran yanayin zai karu. Sake dawo da rokoki da tauraron dan adam, da kuma fadowar tauraron dan adam ta hanyar sararin samaniya, suna ba da gudummawa ga kasancewar wadannan barbashi na aerosol a cikin stratosphere.

Stratosphere yana taka muhimmiyar rawa a tsarin yanayin duniya. Yana gida ne ga Layer na ozone, wanda ke ɗaukar wani yanki na hasken rana, yana hana shi isa ga duniyar duniyar. Tsarin ozone yana da mahimmanci don kare duk wani abu mai rai a duniya, kuma idan ba tare da shi ba, rayuwa kamar yadda muka sani ba zai yiwu ba.

Wannan bincike ya nuna gagarumin tasirin da aikin ɗan adam da jirgin sama zai iya yi a duniyarmu. Yana jaddada buƙatar gaggawa don fahimta da ba da fifikon nazarin Duniya don rage duk wani sakamako mai yuwuwa sakamakon ayyukan masana'antar sararin samaniya.

Sources:

Aikace-aikace na National Academy of Sciences