Masu Bincike Suna Haɓaka Ƙwayoyin Kwayoyin cuta ta amfani da Tsarin Karfe-Organic

Ƙungiyoyin masu bincike sun haɓaka da kuma nuna alamun ƙwayoyin cuta ta hanyar amfani da tsarin ƙarfe-kwayoyin halitta (MOFs) da aka saka a cikin fim din bakin ciki. MOFs manyan rukunin ƙarfe ne masu raɗaɗi waɗanda ke da aikace-aikace iri-iri, gami da isar da magunguna da tsabtace muhalli. Duk da haka, fahimtar yadda MOFs ke aiki lokacin da aka sanya su a cikin polymers har yanzu kalubale ne.

Masu binciken sunyi amfani da sabuwar dabara da ake kira cryogenic mayar da hankali-ion-beam scanning electron microscopy (FIB-SEM) don nazarin hulɗar tsakanin MOFs da polymers a cikin membranes. Wannan fasaha yana ƙaruwa da kwanciyar hankali na MOF composites kuma yana ba da cikakken ra'ayi game da barbashi.

An ƙirƙiri membranes daban-daban guda uku, kowannensu yana ɗauke da MOF daban-daban: CPO-27-Ni, CuBTtri, ko duka biyun. Masu binciken sun gano cewa rukunin karfen an rarraba su daidai ko'ina cikin membranes kuma ba su zo kan juna ba. Har ila yau, sun gano cewa membranes suna da abubuwa daban-daban na jawowa da amsa lokacin da aka zo sakin nitric oxide (NO), kwayoyin da ke da magungunan kashe kwayoyin cuta.

CPO-27-Ni ya saki NO da sauri don mayar da martani ga danshi, yayin da CuBTtri yayi aiki azaman mai haɓakawa kuma ya samar da ci gaba NO saki lokacin da aka fallasa shi zuwa tushen NO a cikin jikin ɗan adam. Lokacin da aka haɗa duka MOFs biyu, membranes sun sami saurin sauri da ci gaba NO tsarin bayarwa.

Masu binciken sun yi imanin cewa wannan tsarin bayarwa na matakai biyu na iya zama da amfani a cikin na'urorin kiwon lafiya, samar da sakamako na kashe kwayoyin cuta nan da nan da kuma rigakafin dogon lokaci na ƙwayoyin cuta. Sakamakon wannan binciken yana ba da gudummawa ga kyakkyawar fahimtar MOFs da yuwuwar aikace-aikacen su a fannoni daban-daban.

Source: Ettlinger R, Vornholt SM, Roach MC, et al. Haɗaɗɗen ƙarfe-tsarin tsarin gauraye-matrix membranes: fahimta cikin lokaci guda mai haifar da danshi da isar da kuzari na nitric oxide ta amfani da microscopy-scanning electron microscopy. ACS Appl Mater Interfaces. 2023:acsami.3c11283.

Ƙarfe-tsalle-tsalle (MOFs): Rukunin ƙarfe masu ƙarfi

Polymers: Manyan kwayoyin halitta sun hada da maimaita subunits

Cryogenic mayar da hankali-ion-beam scanning electron microscopy (FIB-SEM): Dabarar da ke amfani da cryogenics don ƙara kwanciyar hankali na MOF composites kuma yana ba da cikakken hoto.

Nitric oxide (NO): Kwayoyin halitta tare da kaddarorin antibacterial waɗanda zasu iya samun aikace-aikacen ilimin halitta

