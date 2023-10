Wani Katafaren Teku Yake Boye A Karkashin Batun Duniya, Inji Masana Kimiyya

Masana kimiyya sun yi wani bincike mai ban mamaki: akwai wani babban teku da ke boye a karkashin ɓawon ƙasa, wanda ke ɗauke da ruwa sau uku fiye da dukan tekunan da ke saman duniya. Ana adana ruwan a cikin wani dutse mai suna "ringwoodite" mai nisan mil 400 karkashin kasa.

Binciken da aka buga a shekara ta 2014 ya nuna cewa ana adana ruwa a cikin dutsen mantle a cikin wani yanayi na musamman da aka sani da "soso-kamar jihar," wanda ba ruwa ba ne, mai ƙarfi, ko gas amma maimakon na hudu. Wannan binciken yana buɗe yuwuwar sake zagayowar ruwan duniya gabaɗaya wanda ke bayyana yawan ruwan ruwa a saman duniya.

Masanin ilimin lissafi Steve Jacobsen, wani ɓangare na ƙungiyar bayan binciken, ya bayyana mahimmancin ringwoodite, yana kwatanta shi a matsayin "soso" wanda zai iya jawo hydrogen da tarkon ruwa. Tsarin lu'ulu'u na ringwoodite yana ba shi damar ɗaukar ruwa mai zurfi a cikin alkyabbar, yana ba da hanyar haɗin da ta ɓace cikin fahimtar masana kimiyya game da rarraba ruwa ta Duniya.

Masana kimiyya sun yi wannan bincike mai zurfi ta hanyar nazarin ayyukan girgizar kasa da girgizar da girgizar kasa ta haifar. Ta hanyar wannan bincike, sun gano kasancewar ruwa a cikin ringwoodite zurfin ƙasa. Idan dutsen ya ƙunshi ruwa 1% kawai, yana nufin akwai ruwa sau uku a ƙarƙashin ƙasa fiye da yadda ake haɗa dukkan tekunan duniya.

Wannan gano wani ɓoyayyiyar teku a ƙarƙashin ɓawon ƙasa ba shine kawai ci gaban da aka samu kwanan nan ba a binciken kimiyya. Masu binciken kuma sun gano wani sabon tsarin halitta gaba ɗaya lokacin da suke binciken ɓawon dutse mai aman wuta tare da wani mutum-mutumi na ruwa. Wadannan binciken sun jaddada girman daulolin da ba a tantance su ba a wannan duniyar tamu.

