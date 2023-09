Yin Tuntuɓa: Masu Bincike Sun Yi Nasarar Waya Nanoribbons Na Mutum ɗaya

By

Masu bincike a Jami'ar Illinois Urbana-Champaign sun ɓullo da wata hanya don "waya" graphene nanoribbons (GNRs), nau'in nau'i mai nau'i-nau'i guda ɗaya, wanda zai iya zama mahimmanci a ƙaddamar da na'urorin microelectronic. Ƙungiyar ta ƙirƙira ma'aunin ƙarfe na nanometer a kan kowane GNRs ta amfani da tsarin tushen duban ramin duban ramuka (STM). Wannan hanyar tana ba da damar ƙirƙira madaidaicin lambobin ƙarfe zuwa takamaiman GNRs, haifar da aikin na'urar da ake buƙata don aikin transistor.

Graphene, kauri mai kauri mai kauri na carbon atom, an dade ana la'akari da yuwuwar kayan lantarki mai sauri tare da yuwuwar maye gurbin silicon. Koyaya, graphene kanta ba semiconductor bane. Don jawo kaddarorin semiconductor a cikin graphene, yana buƙatar sanya shi ƙanƙanta ko a gina shi zuwa takamaiman siffofi, kamar ribbons. A cikin wannan binciken, an haɗa daidaitattun GNRs, kuma an sami nasarar ƙirƙirar lambobin ƙarfe.

Tawagar ta yi amfani da na'urar hangen nesa don bincika saman da gano GNRs. Da zarar an gano GNR, masu binciken sun yi amfani da igiyar lantarki a cikin STM don jawo jigon ƙarfe da ƙirƙirar wayoyi. Wannan madaidaicin hanyar wayoyi ta ba da izinin ƙirƙira ƙirƙira na lambobin ƙarfe akan GNRs. Masu binciken sun kuma gano cewa yanayin lantarki na GNRs ya canza lokacin da aka yi amfani da lambobin ƙarfe, wanda ke nuna ikon canza kayansu da gangan.

Ɗaya daga cikin fa'idodin wannan dabarar ita ce, ana gudanar da ita a cikin yanayi mara nauyi, don tabbatar da cewa kayan sun kasance ba tare da gurɓata yanayi waɗanda za su iya lalata aikin na'urar ba. Mataki na gaba don ƙungiyar bincike shine ƙirƙirar transistor mai aiki ta amfani da ƙirƙira GNRs kuma auna halayensa.

Wannan nasara ta hanyar haɗa GNRs guda ɗaya yana buɗe sabbin dama don haɓaka na'urorin lantarki masu sauri da kuma buɗe hanya don ƙarin ci gaba a fasahar tushen graphene.

Source: Jami'ar Illinois Grainger College of Engineering