Masu bincike sun sami ci gaba a cikin haɓakar graphene nanoribbons (GNRs), nau'in nau'ikan kayan girma ɗaya waɗanda ke nuna alƙawarin amfani da na'urorin microelectronic. Tawagar ta yi amfani da tsarin da aka kafa ta hanyar rubutun tunneling microscopy (STM) don ƙirƙira ma'aunin ƙarfe na nanometer akan GNR guda ɗaya, yana ba da damar sarrafa kaddarorinsu na lantarki.

Graphene, kauri mai kauri na carbon atom, ya ja hankali a matsayin yuwuwar kayan lantarki mai sauri. Koyaya, rashin kaddarorin semiconductor ya kasance iyakancewa. A cikin wannan binciken, an ƙirƙiri madaidaicin GNRs kuma an sami nasarar yin lambobin ƙarfe, wanda ya haifar da aikin da ya dace don aikin transistor.

Masu binciken sun yi amfani da wata dabarar da ta ƙunshi na'urar duban ma'aunin duban gani da ido don bincika saman da gano GNR masu dacewa. Da zarar an gano GNR, an jawo jigon ƙarfe ta amfani da igiyar lantarki don ƙirƙirar wayoyi. An gano wannan hanyar na haɗa GNRs ta fi daidai kuma ba ta da tabbas fiye da hanyoyin da suka gabata.

Ɗaya daga cikin fa'idodin wannan hanyar ita ce ana yin ta a cikin yanayi mara nauyi, yana tabbatar da tsaftar kayan da hana lalata aikin na'urar. Masu binciken sun kuma gano cewa ta hanyar sanya lambobin ƙarfe a kan GNRs, an canza kayan lantarki na GNRs. Ana iya samun wannan "doping" na GNRs ta hanyar adana nau'ikan karafa daban-daban, samar da hanyar daidaita halayen GNR ba tare da buƙatar halayen sinadarai ba.

Mataki na gaba ga masu binciken shine ƙirƙirar transistor mai aiki ta amfani da wannan hanyar kuma auna halayensa. Haɓaka ingantacciyar hanya mai dogaro don yin lambobin ƙarfe zuwa takamaiman GNRs yana kawo mu kusa da fahimtar na'urorin microelectronic ta amfani da graphene nanoribbons.

